Sundhedsreform er dårligt nyt: Man kan fjerne politikerne - men man kan ikke fjerne politikken

Regioner: I disse uger er der debat om regeringens udspil til en ny sundhedsreform. Mange frygter, at reformen vil medføre en omfattende centralisering af vores sundhedsvæsen. Frygten er desværre begrundet, for med reformen kan vi se frem til, at sygehusene i fremtiden fjernstyres fra København. De folkevalgte regionsrådspolitikere vil forsvinde, og dermed vil der ikke længere være lokale politikere med direkte magt over sygehusene og størstedelen af sundhedsvæsenet.

Gør regionsrådspolitikere en forskel i dag, vil nogen nok spørge. Svaret er ja. Der er igennem årene gennemført mange beslutninger, der har styrket sundhedsvæsenet - også i Midt- og Vestjylland. Lad os give bare to eksempler.

For det første er der i Region Midtjylland i dag ni lægebiler og den tiende er på vej i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er markant flere end noget andet sted i landet, men regionsrådet har besluttet, at landets geografisk største region skal have en god dækning med akutlæger, så der er tryghed for alle - også uden for de store byer.

For det andet har regionen arbejdet målrettet med, at alle borgere fortsat har deres egen læge tæt på, hvor de bor, hvilket har betydet, at regionen i sammenligning med andre steder i landet generelt har en god lægedækning. Også på sygehusene er der arbejdet målrettet med at sikre attraktive faglige miljøer, så der kan tiltrækkes flere læger og andet sundhedspersonale. Der er således stærke forskningsmiljøer på alle regionens hospitaler. Og flere steder er der, som i Herning, universitetsklinikker.

Senest har regionsrådet besluttet at afsætte et trecifret millionbeløb sammen med bl.a. Herning Kommune til at etablere et nyt forskningscenter, NIDO, ved det nye hospital i Gødstrup.

Nogle siger, at der ikke længere vil være behov for regionsrådspolitikere, fordi alle politiske beslutninger er taget, og fremover vil der kun være behov for at administrere vores sundhedsvæsen, hvilket vi lige så godt kan sætte embedsmænd og eksperter til.

De tager imidlertid også fejl.

Man kan fjerne de folkevalgte politikere, men man kan ikke fjerne politikken fra sundhedsområdet. Spørgsmålet er alene, om det er statslige embedsmænd eller lokale politikere, der skal tage beslutningerne. Lad os give bare et godt eksempel.

Regionsrådet har besluttet at placere en stråleterapienhed til kræftbehandling i Herning og har opført en bygning til formålet. Det er en satellit-funktion med læger, der kører dagligt fra Aarhus for at give borgerne et nært tilbud om stråleterapi i Midt- og Vestjylland.

I forbindelse med opførelsen af det nye sygehus i Gødstrup og nedrivningen af det gamle i Herning by er det planen at opføre en ny bygning i Gødstrup til stråleterapien for at beholde funktionen i området. Den beslutning kan centralt ansatte statslige embedsmænd nemt lave om. Kigger de alene på regnearket, kan det bedre betale sig at indrette nye rum til stråleterapien i Aarhus, hvor der er plads, og spørger man lægerne, om de gerne vil slippe for turen til Herning, så vil de nok ikke protestere.

Regionsrådspolitikere vil derimod lægge vægt på, at vi skal have en region i balance, og at det har en værdi i sig selv at have sundhedstilbud tæt på borgerne. Det vil de, fordi de mener, det er det rigtige. Og fordi de ellers bliver fyret af befolkningen ved næste regionsrådsvalg, hvor politikerne vil blive holdt op på de løfter, de har givet om fortsat kræftbehandling i Midt- og Vestjylland.

Embedsmanden derimod kan ikke fyres af befolkningen. Embedsmandens øverste chef er sundhedsministeren, der har sit kontor i København.

Tror man virkelig, at det vil gavne sundhedsvæsenet i Midt- og Vestjylland, at sygehusene i fremtiden fjernstyres fra København? Det gør vi ikke. Vi tror på, at befolkningen er bedst tjent med at have lokale politikere, som kan stilles til ansvar for de mange politiske beslutninger, der træffes på sundhedsområdet. Derfor skal regionsrådene ikke nedlægges, sådan som der er lagt op til i udspillet til sundhedsreform.