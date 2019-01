Selvforsvar: Nytårsaften i Wien gik en 20-årig afghaner rundt og gramsede på kvinder, indtil han mødte sin overmand. Eller rettere en 21-årig kvinde fra Schweiz. Da han tog hende på numsen, snurrede hun rundt og plantede en knytnæve lige i synet, så hans næse brækkede, og blodet stod ud som en fossende alpebæk ned ad bjerget.

Afghaneren løb hen til politiet og anklagede hende for vold. Det var ikke så smart, for vidner kunne fortælle om hans sexchikane, hvorefter han blev anholdt og sigtet. Kvindens handling blev takseret som refleksagtigt selvforsvar.

Jeg har kun historien fra medierne, og jeg kan ikke vurdere, om tingene foregik som beskrevet, men jeg er ret overbevist om, at den er sand, for det er jo ikke første gang, vi hører om den slags. Hverken om udenlandske mænds sexovergreb eller om den pludselig forvandling fra gerningsmand til offer. Det kender vi alt for godt. I Danmark. I Vesten, hvor en del unge mænd fra Mellemøsten og Afrika gør livet usikkert for vestlige kvinder.

Jeg går ind for selvforsvar. Jeg kan lide den unge kvindes reaktion, fordi den kom med det samme og uden overvejelse. Der findes sikkert nogle, der ville mene, at hun overreagerede, for et klem i numsen er da meget uskyldigt. Dem om det. Jeg syntes, det var sejt, at hun langede ham en. Her var der ikke en masse radikal psykoævl, humanisme og politisk korrekthed, der holdt hende tilbage fra at gøre noget.

Det er ikke til at vide, hvorfor hun blev så håndfast. Måske var det den berømte dråbe, der flød over, fordi hun havde oplevet det så tit, og det gik så ud over afghaneren. Måske er hun aggressiv af natur. Det er ikke til at vide. Det afgørende er, at hun reagerede.

Jeg ville ønske, at der var langt flere, der reagerede. Ikke nødvendigvis med vold. Men ved at sætte grænser. I alt for mange år har vi ikke turdet sætte grænser for mennesker fra den tredje verden af angst for at blive anklaget for racisme. Især den ufatteligt slatne venstrefløj med Det radikale Venstre i spidsen har været bannerfører for en eftergivenhedspolitik, der kun har opmuntret aggressive udlændinge til at blive ved. I Sverige har man endda skabt en statsideologi for at give efter.

Der mangler mandsmod i dagens Vesten. Og i Danmark. Mod til at sige fra. Jeg ved godt, at det er ikke omkostningsfrit at gøre det. Jeg har adskillige gange oplevet at blive chikaneanklaget for racisme. Enten har anmelderne været venstresnoede mennesker, eller så har det været muslimer. Anklagerne er indtil videre altid blevet afvist som grundløse af politiet.

I Danmark og i Vesten har vi givet os selv en spændetrøje på. Vi bruger hvert år 140 mio. kr. på Det danske Menneskeretsinstitut og skriver under på den ene konvention efter den anden, som menneskeretsjurister, forbrydere og andre slyngler kan udnytte til at lukke munden på os. Jeg tænker tit: Hvor er mine menneskerettigheder? Hvem tager sig af dem? Ikke de fine jurister, der sidder på deres pæne kontorer med de hvide vægge på Christianshavn. Ikke FN. Ikke EU-domstolen. Så hvad skal jeg med dem, når de ikke vil beskytte min ytringsfrihed og kvinders ret til at gå i fred?

Derfor skal vi standse tilstrømningen af uintegrerbare og kriminelle udlændinge og påbegynde hjemsendelsen af dem. Det er den eneste beskyttelse, jeg kender. Menneskeretten og konventionerne kan åbenlyst ikke beskytte os.