Skurken har ændret udseende

Gennem historien har fiktionens skurke har ofte haft et ydre, der matchede deres indre væmmelighed og onde hensigter. I dag er vi dog meget opmærksomme på skadelige kulturelle fordomme og enige om, at vi hverken kan eller bør konkludere noget om andres karakter ud fra deres udseende. Derfor har vi ændret på vores historier, og på hvordan skurkene tager sig ud i dem. Skurkene er i dag lige så onde som før. De skilter bare sjældent med det. For eksempel har Disney været kritiseret for et unuanceret og diskriminerende skurkebillede, som blandt andet har trukket på antisemitisk billedsprog. Mange Disney-skurke havde frem til slutningen af det 20. århundrede skarpe og kantede ansigtstræk med krumme næser og fremstående kæber - selv når der var tale om dyreskurke, for eksempel den onde stedmor fra Askepot, Jafar fra Aladdin og Scar fra Løvernes Konge.

Flere Disney-skurke lod desuden til at bygge på negative forestillinger om homoseksuelle. I den sammenhæng nævnes ofte havheksen Ursula fra Den Lille Havfrue. Ursulas korpulente ydre, strittende frisure og råhed fik mange til at se hende som en tegnefilmsudgave af 'betonlebben'. Endelig var skurkene førhen overvejende gamle og udpræget væmmelige. De stod på den måde i skærende kontrast til Disneys unge og smukke helte og heltinder. Der var, mente kritikerne i hvert fald, rigeligt at tage fat på. Og i nyere film har Disney taget kritikken til sig. Nu kan skurken være hvem som helst. Eller rettere: Nu kan skurken være hvem som helst, men allerhelst en tilsyneladende god og/eller harmløs karakter.

Udviklingen sender et klart signal om, at man ikke skal skue havheksen på tentaklerne. Det mest slående eksempel på tendensen må være fra den ultrapopulære Frost fra 2013, som er inspireret af H.C. Andersens eventyr Snedronningen. Da vi første gang møder skurken i filmen, prins Hans, fremstår han på alle måder tiltalende: flot, hjertelig og galant. Den klassiske eventyrprins. Hans falder pladask for den gode prinsesse Anna, og hun lige så hovedkulds for ham. Frem til midt i filmen ånder alt mellem de to fryd og gammen. Men da det virkelig gælder, viser Hans sit sande ansigt. Han har holdt prinsessen for nar for at kunne tage magten i kongeriget. Prins Hans blæser på den romantiske forestilling om prinsen, der redder prinsessen på hendes dødsleje.

Skurkene er altså, i hvert fald på overfladen, blevet mindre skurkagtige. Dette gør det måske lettere for os at acceptere, at vi ofte lader os fascinere af slynglerne og deres handlekraft, selv om vi måske ikke burde. Mange af selv de værste skurke, for eksempel Darth Vader fra Star Wars, er vanvittigt populære. Det undrer mange, for skurken er jo umoralsk. Skurkens tiltrækningskraft er i virkeligheden kun et paradoks, hvis vi underkender menneskets selvhævdende impuls. Men det har vi ikke psykologisk belæg for at gøre. Selvhævdelse er en helt grundlæggende drivkraft i menneskedyret. Som art er vi nemlig spændt ud mellem de sociale værdier på den ene side og de selvhævdende værdier på den anden. Vores forfædre var som bekendt ikke bevingede engle, men behårede og hårdføre primater. Og ligesom primaterne vil vi ikke kun komme overens. Vi higer efter personlig succes og anerkendelse. Og vi synes næsten altid, at vi fortjener mere af begge dele, end vi får. Ud fra den betragtning er vores fascination af skurken slet ikke så mystisk endda. Vi er virkelighedens svar på antihelten.

Måske det også kan forklare, hvorfor antihelte som for eksempel hovedpersonen Walter White fra tv-serien Breaking bad nyder så stor popularitet. Walter White diagnosticeres i starten af serien med dødelig kræft. For at kunne sikre sin trængte familie økonomisk begynder han at fremstille og sælge hårde stoffer. Walter bliver målrettet og begynder at svare livet igen. Men Walters oplevelser hærder ham også. De forbryderiske ambitioner overtager hans liv og skaber dyb splittelse og foragt mellem Walter og hans familie. Antihelte som Walter White er hovedpersoner, som ikke er fine i kanten. De er for selviske, hensynsløse eller på anden måde moralsk anfægtelige til at være helte i den klassiske forstand. De er hverken helte eller skurke, men en blandingsform. Det er en konfliktfuld og nervepirrende tilværelse. Det er disse værdimæssige modsætninger, som gør antiheltens tilværelse så djævelsk interessant at følge med i. Kvitter Walter sit kriminelle egotrip for sin familie, eller er han tabt for altid? Det er sådanne dilemmaer, der virkelig fænger os. Og det gør de jo nok, fordi det er de samme svære valg, vi selv roder med, om end på en mindre skala: Skal jeg prioritere kæresten eller karrieren, sejren eller samvittigheden?