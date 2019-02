Skolevalg: Det klinger en smule hult, når Annette Lind (S) og Troels Ravn (S) her i avisen beskylder regeringen for at centralisere og privatisere på skoleområdet. Særligt når de proklamerer, at kommunalreformen fra 2007 bærer en stor del af skylden for centraliseringen. For Annette og Troels har tilsyneladende glemt, at Socialdemokratiet faktisk stemte for kommunalreformen.

I Venstre mener vi ikke, at det nødvendigvis behøver at være et enten eller spørgsmål. Folkeskolens ve og vel afhænger ikke af, at koblingsprocenten nedsættes - og at rigtig mange børn og forældre dermed mister det frie skolevalg.

Jeg tror på, at det er familierne selv, der er bedst i stand til at bestemme, om barnet skal gå på en privatskole eller en folkeskole. Vi er nødt til at anerkende, at børn er forskellige, og at de har forskellige behov. Derfor er det vigtigt, at vi ikke skærer alle over én kam. Som det er i dag, er privatskolerne en mulighed for rigtig mange børn - ikke kun børn fra de mest velhavende familier, men fra alle samfundsgrupper. Og sådan synes vi i Venstre, at det også skal være fremover.

Socialdemokratiet har ret, når de skriver, at mange folkeskoler er lukket de sidste 10-12 år - særligt i tyndt befolkede områder. Men de frie skoler gør altså et rigtig godt og vigtigt stykke arbejde med at løfte den opgave. Friskoler er nemlig stærkt repræsenteret i de tyndt befolkede områder.

Hvis de frie og private skoler skal påtage sig et større socialt ansvar og tage del i integrationsopgaven, som S-formand Mette Frederiksen mener de skal, så vil det være en helt forkert tilgang, at fjerne en stor del af skolernes økonomiske grundlag. Det giver jo sig selv, at uden et økonomisk grundlag er de frie og private skoler nødsaget til at lukke og slukke.

Forældre og børns skolevalg kan være baseret på særlige faglige udfordringer eller bestemte værdier, som man ønsker at lægge vægt på. Derfor mener Venstre, at vi i Danmark skal gøre alt for at bibeholde det varierede uddannelsestilbud og dermed det frie skolevalg.