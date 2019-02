Skolereform: Det er opmuntrende, at forligskredsen bag folkeskolereformen fra 2013 - VLAK-regeringen og Socialdemokratiet, DF, SF og Radikale Venstre - gennem sidste uges "serviceeftersyn" af den vil erstatte noget af den understøttende undervisning med flere fagtimer. Det er ok at beskære den understøttende undervisning, når nogle elever bruger den til at se Netflix og spille bold i skolens festsal.

Regeringen, nok især Venstre, har villet bruge timerne, der skulle være brugt på understøttende undervisning, til undervisning i naturfag og teknologiforståelse. Men det er ikke sket. I stedet er det lykkedes andre partier at få mere "ånd" ind i skolen, idet timetallet i tysk, fransk, formning og historie er øget en kende.

Merete Riisager er en undervisningsminister, der sætter elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder over alt andet i undervisningslokalerne - det være sig den rette pædagogik, de rette klimaholdinger, det korrekte syn på ulighed, partikelforurening, køn osv., osv. Derfor er hun børnene en god ven. Det er lang tid siden, man har kunnet rose en undervisningsminister. Ærgerligt, at hun kun vil sidde folketingssamlingen ud.

Men organisationen Skole og Forældres er efter Riisager. Dets formand Mette With Haagensen taler hellere op og ned ad stolper om elevernes sociale baggrund - som om det hjælper på elevernes evne til at lære noget at tale om den baggrund - end om elevernes mulighed for at blive klogere af at gå i skole. For bliver man klogere af at gå i skole, er det lettere at blive sin sociale baggrund kvit.

Der er dog ridser i ministerens flotte lak. Hendes fraværsbekendtgørelse betyder, at gymnasieelever får fravær, blot de kommer et minut for sent. Også selv om forsinkelsen skyldes, at skolebussen er forsinket pga. snevejr eller glat føre. Hun ønsker heller ikke at stoppe regeringens besparelser på undervisningsområdet på to pct. årligt. Men ellers en karakter pænt over middel til undervisningsminister Merete Riisager.