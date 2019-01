Rigtige katte gider ikke hellige gulerødder

Vores kat Amanda øver en stor indsats for at holde balance i fugleverdenen. Det vrimler med reder i kvarterets hække. Mange par klækker to kuld. Det er uholdbart. Det véd Amanda. Sommeren igennem kommer hun hjem med fugleunger, som fortæres på terrassen. For enden af haven har vi en sø. Her kan der komme en strejferrotte. Også det problem løser Amanda. Men off season kan hun ikke finde føde derude. Så fylder vi i skålen, og hun takker ved at spinne og lade sig klø i nakken.

Da vi flyttede ind for 27 år siden, bankede Jehovas Vidner af og til på døren med tilbud om en bedre åndelig tilværelse og evigt liv. Det fik jeg sat en stopper for ved at stille tre spørgsmål: 1) Hvilket parti stemmer I på, 2) Hvad mener I om sex før ægteskabet og 3) Hvordan ser I på at redde liv ved at give blod? De to smukke mennesker med vinduespudseruddannelse forstod, at jeg var politisk aktiv, fandt kærestepars sexliv smukt og godt og til enhver tid ville sige ja til at give og modtage blod. De løb skrigende bort. Vi har hverken set dem eller andre fra sekten siden.

Til gengæld begynder en anden sekt, Danmarks Veganske Forening med hjemadresse i Aarhus, at røre på sig. Ikke blot vil de afskaffe animalsk landbrug, stoppe kamel-, æsel-, heste- og elefantridning samt forbyde zoologiske haver. De går videre: Det er i orden at have kæledyr, men kun hvis de aftages fra dyreinternater og behandles vegansk korrekt. Hertil hører, at der ikke bør være kød i kattemad. Ny forskning viser, påstås det, at Amanda udmærket kan leve af foder baseret på gulerødder tilsat vitaminer og mineraler.

Gode veganere, her går I over stregen. I har ikke talt med Amanda, men det har jeg.

Dyr har som mennesker personality og følelser, siger I, og vi må ikke stjæle koens mælk fra kalven. En dygtig dansk ko giver 12.000 liter mælk på 10 måneder og er så gold eller tør, indtil der kommer en ny kalv. Det giver 40 liter mælk om dagen pr. kalv! Er I bindegale for en tyndskid. Hvilken ondskabsfuld måde for etnisk udrensning.

Alle katte, også tigre, geparder, leoparder, løver og mange flere jager kød, lige som ræve, mår - og ulve! Det er så synd for rå- og andre byttedyr. Men jeg siger jer, I får brug for GMO, genetisk modifikation, inden I får gulerødder på savanne-menuerne. Alt imens vil de sidste naturfolk uddø. Hvis man i Ny Guinea, Brasilien samt arktisk Canada og Grønland ikke må jage for at overleve, er det slut med liv, kultur og civilisation her.

Hvordan mon det går, når alle køer, heste, får, grise og høns slippes fri til det personlige liv, selvforsørgelse samt fri sex og naturlig død - mens kødbranchernes folk bliver arbejdsløse? Indien med de hellige køer bliver rent slaraffenland med ordnede forhold ved siden af. Kolossale arealer skal inddrages til dyregravpladser. En ny tids bedemænd får kronede dage.

Amanda ser på mig med hele sin personality. Hun mobiliserer sit personlige følelsesliv og siger - tror jeg: I skulle ikke have ladet dyrlægen snitte mig. Når veganerne får forbudt mord og drab på rotter, bliver der rigtig brug for min familie som nattens krybskytter. For uden rottebekæmpelse får vi pest, plager og epidemier. Klodens befolkningstal vil falde med mindre forbrug og mindre forurening til følge. Jordens ressourcer vil kunne holde meget længere. Veganisme fører til paradis på jord. Og fusionerer sekten med Jehovas Vidner, kan det evige liv føjes til de luftige løfter.