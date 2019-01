Udemokratisk: Fhv. landsformand for Europabevægelsen, Erik Boel, er alvorligt på vildspor, når han i et indlæg her i avisen 18. januar udråber det som "moralsk lederskab", at en rektor på et gymnasium i Nyborg insisterer på at fortsætte undervisningen og integrationen af børn og unge med somalisk baggrund, selvom de står til udvisning af Danmark.

Der er tale om familier, der ikke har fået forlænget deres ophold i her i landet, og derfor er blevet bedt om at rejse hjem til Somalia. Og så skal man selvfølgelig rejse hjem. Og så skal man ikke gå på gymnasiet. Man skal opholde sig i et udrejsecenter, hvor man kan modtage undervisning, der kan være med til at ruste en bedre til tilværelsen i hjemlandet.

Hvis de danske myndigheders afgørelser ikke efterleves, så skrider fundamentet under den stramme udlændingepolitik. Og så bliver Danmark med tiden mere og mere et indvandrerland præget af indvandring fra Mellemøsten og Afrika. Og dermed mindre dansk. Det er til syvende og sidst det, der er på spil.

Det kan selvfølgelig lyde drastisk, at jeg på den måde bringer Danmarks fremtid i spil i forhold til en sag, der handler om nogle få elever på et fynsk gymnasium. Men det er nødvendigt altid at have dette perspektiv i baghovedet. Det er faktisk derfor, jeg er blevet politiker. For at passe på Danmark. Og for at bekæmpe ethvert tiltag, der er til skade for vores land.

Og når Erik Boel hylder rektoren fra Nyborg, så er det netop fordi, han glæder sig over ethvert tiltag, der kan være med til at undergrave den udlændingepolitik, som et flertal i Folketinget bakker op om, men som Boel ikke kan lide.

Det er ikke moralsk lederskab, at en rektor udnytter et hul i loven til at føre sin egen udlændingepolitik i klar modstrid med intentionerne i den lovgivning, som et flertal har indført. Rektor Henrik Stokholm har - hvor velmenende han end måtte være - intet demokratisk mandat.