Skoler: Socialdemokratiet har foreslået at justere den historisk høje statsstøtte til privatskolerne. Alt for mange elever forlader i dag folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne. Det er uacceptabelt for et så stærkt et velfærdssamfund som det danske. Derfor vil Socialdemokratiet i stedet bruge flere penge på et fagligt løft af folkeskolerne.

Men det forslag er åbenbart faldet de borgerlige for brystet. Ifølge LA og Venstre vil en lavere statsstøtte til privatskolerne medføre skolelukninger i hundredvis. Og forældre ude på landet vil være nødt at køre endnu længere for at få deres børn i skole. Det er senest skrevet af Anni Mathiesen (V) her i avisen 5. februar 2019.

Det passer ganske enkelt bare ikke. For kigger man på tallene fra sidste gang man nedsatte statsstøtten til privatskolerne, så ses ikke noget drastisk fald i antallet af privatskoler. Tværtimod. Antallet af privatskoler steg faktisk fortsat overalt i Danmark. Og det samme gør sig gældende, når man alene kigger på land- og yderkommunerne. Derfor er det heller ikke naivt, når S fastholder, at flere penge til folkeskolen ikke betyder masseskolelukninger på landet. En omfordeling af midler fra privatskolerne i Nordsjælland til folkeskolerne i landdistrikterne vil derimod modvirke både privatisering og centralisering af vores skolevæsen.

I stedet burde V og LA tale om den egentlige årsag til problemet. Og det er, at man med de borgerlige i Statsministeriet har centraliseret Danmark så meget, at meget af den nærhed, man før havde i vores velfærdssamfund, er forsvundet. Med Lars Løkkes kommunalreform i 2007 skabte man incitament for kommuner til at sammenlægge og lukke folkeskoler i hele landet. Det har været med til at forstærke det fald i antallet af folkeskoler, som vi har set lige siden. Siden 2007 er der lukket omkring 200 folkeskoler.

Samtidig har regeringen siden 2015 givet ca. 375 mio. kr. ekstra til privatskolerne årligt. Det er alt imens udgifterne til folkeskolen er faldet med ca. 1 mia. kr. i samme periode. Derfor synes jeg også, at det på sin plads, når Mette Frederiksen siger, at regeringen fører en skolepolitik med en mærkelig symptombehandling. Først centraliserer man på hele velfærdsområdet, herunder folkeskoleområdet. Så afsætter man ikke nok penge til, at man kan føre en ordentlig folkeskole. Og bagefter giver man så flere penge til privatskolerne.

Men man kunne også vælge at gøre noget andet. Man kunne sørge for at bruge de ressourcer på at føre en bedre folkeskole. Socialdemokratiet ønsker at styrke vores fælles folkeskoler. Derfor har vi afsat midler til at styrke indsatsen overfor de yngste elever i folkeskolen. For det er folkeskolerne, der står med de sociale forpligtelser. Og det er folkeskolerne, der i højere og højere grad står tilbage med ansvaret for at løfte de ressourcesvage børn. Det er dem, der fører vores sociale mobilitet i den rigtige retning.