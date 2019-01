Ny motorvej skal da helt ikke grænsen - ikke ende i Haderslev

Motorvej: 20. januar havde sociolog Henrik Dahl et debatindlæg under titlen "Vi skal have den motorvej i Midtjylland."

Indlægget beskriver meget fint de dilemmaer, der i tidens løb har været ved valg af placering af forskellige trafikanlæg med enten østlige- eller midtjyske linjeføringer.

JA, jeg er helt enig i, at tiden er kommet til at aflaste den østjyske motorvej (E45) med en midtjysk, men jeg står helt af, når Henrik Dahl vil koble en midtjyske motorvej sammen med den østjyske motorvej ved Haderslev.

Haderslev er beliggende i den nordøstlige del af Sønderjylland; en ny midtjysk motorvej bør vel også forløbe midt gennem Sønderjylland, og ikke ende sit midtjyske forløb lidt syd for den gamle grænse?

Forløbet af den midtjyske motorvej bør gå fra Give øst eller vest om Vejen, herfra videre mod den tyske grænse med retning mod Tinglev. Herfra kan man midlertidigt koble til Sønderborg motorvejen og den østjyske motorvej ved Kliplev. De tyske myndigheder planlægger en udvidelse af motorvejsnettet i Nordtyskland, men der er endnu ikke taget stilling til om man vil vælge en vestlig linjeføring fra Hamborg nord, eller om man vil udbygge den eksisterende østlige motorvej. Ved at føre den midtjyske motorvej frem til Tinglev området, er man frit stillet til at koble til den løsning, de tyske myndigheder vælger. Aftalen i Folketinget af 13. december 2016, om "midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej" bør selvfølgelig revideres til at omfatte hele den midtjyske motorvej til grænsen.

Menhvis formålet med den foreslåede midtjyske motorvej er at løse trængselsproblemerne ved Kolding, vil dette kun få lille effekt. I stedet vil problemerne flytte, og sikkert forstørres, til den påtænkte sammenfletningen ved Haderslev, hvor de to motorveje skal sammenflettes fra fire til to spor over en meget kort strækning mellem to rampeanlæg.

Den bedste, billigste og mest effektive løsning på Koldings trængselsproblemer vil være at udbygge den eksisterende motorvej (E45) mod syd samt (E20) fra Fredericia, til tre spor i hver retning. En del af strækningen, fra Kolding til Christiansfeld er allerede forberedt til dette med 12 meter midterrabat og fuldt afvandingssystem.

Vejdirektoratet har flere steder, bl.a. nord og syd for Vejle, mellem Skanderborg og Århus samt på Fyn fra Middelfart til Nr. Åby, udbygget motorvejene til tre spor, alle steder med meget stor succes og uden kødannelser, heller ikke i myldretiden.