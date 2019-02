Nej, somalierne bliver ikke specielt forfulgt i Danmark

Somaliere: Abdulahi Bashiir Egal mener i en kronik i avisen Danmark 6. februar, at somaliere er blevet syndebukke for en forfejlet integration i Danmark - og som sådan nærmest bliver systematisk udvist fra landet, og at vores demokrati på det nærmeste er at sammenligne med en bananrepublik, der har sin egen diskriminerende dagsorden, samt en integrationsminister, der lusker tingene igennem og nægter såvel oppositionen og medier adgang til diverse aftaler - og forvalter loven efter forgodtbefindende.

Desuden mener skribenten, at både Inger Støjberg samt Dansk Folkeparti med deres retorik er med til at skabe en hadsk stemning mod et multikulturelt samfund på bekostning af vores retssamfunds fundamentale rettigheder.

Nu er det jo sådan, at i et demokrati som det danske er der et folketingsvalg hvert fjerde år, hvor alle stemmeberettigede på demokratisk vis kan afgive deres stemme på det parti, som de mener vil Danmark det bedste og afspejler den politik, der er tættest på ens egen overbevisning.

Vi er vel det land i verden, der har flest partier pr. indbygger, så det demokratiske grundlag må siges at være i orden. Desuden skal alle love vedtages af et flertal, og man kan være sikker på, at alt er blevet endevendt, så det med bananrepublikken samt en enkelt minister kan gøre som vedkommende vil, er vel manet i jorden?

Nu tilhører gruppen af somaliere en meget stor del af de nyligt tilkomne flygtninge/migranter, så det er vel naturligt, at de rer procentvis flere, der får afslag - samtidig er det også et faktum, at netop gruppen af somaliere ligger i toppen af den kriminelle statistik.

Men Abdulahi Bashiir Egal har ret i, at Danmark ikke kan huse alverdens flygtninge, og de, som ikke har krav på asyl, skal udvises - og det er jo netop det, der sker med de nævnte somaliere; de har fået deres sager prøvet, sandsynligvis ved flere instanser, og der er ikke fundet et gyldigt grundlag for at udstede en opholdstilladelse.