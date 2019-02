Naturfredningsforening har alt for stor magt

Fredning: Jens Frydendals indlæg i avisen Danmark 29. januar kræver et svar:

Jens Frydendal betegner Fredningsnævnet som demokratisk udpeget, og det kan ikke benægtes. Men - Fredningsnævnet tæller kun tre medlemmer, og de tre medlemmer skal være afgørende, vidende og dømmende i så store og vidtgående sager som Trelde Skov og Vejle Ådal.

I Vejle Ådal må de ikke modernisere deres bygninger på grund af Fredningsnævnet, demokratisk eller pyramide?

Beholder man den nuværende fredningsmodel, burde Fredningsnævnet moderniseres; bredere repræsentativt og flere medlemmer. Ja, der kan ankes - men det kan være et uoverskueligt tiltag for "almindelige" mennesker.

Danmarks Naturfredningsforening har ifølge egne oplysninger 130.000 medlemmer, regnet ud på den repræsentative del af befolkningen er det ca. to pct.; og så er det måske vel meget indflydelse, DN har!

Jens Frydendal mener alligevel, at med 85 procents gennemførelse af fredningssagerne kan det ikke være helt forkert - og hvis sigtet ikke er natur, men kontrol med natur, så må man jo give ham ret.

Han skriver: "..fremme erhvervsinteresser på naturens bekostning." Er det en omskrivning af, at vi er et landbrugsland, og har dyrket og levet sammen med natur? Det er ikke en benægtelse af, at vi generelt skulle "holde af" og passe på vores natur. Det er heldigvis ikke kun DN, der har patent på den del.

Men Jens Frydendal fortsætter: "..mindste andel beskyttet natur." Lige det ord "beskyttet" må betyde, at naturen er under kontrol, at menigmand ikke skal have noget at have sagt; nu begynder politikken tydeligt at komme frem.

Han mener, at stærke erhvervsorganisationer står bag modstanden mod yderligere beskyttelse af den danske natur - det er noget vås; vi er helt almindelige mennesker, der bliver trådt ned og frataget værdier og selvbestemmelse.

Det er muligt, at Jens Frydendal sover med støvlerne på - det lyder lidt sejt, men er det for at kunne beskytte natur eller for at sparke de lokale naturbeskyttende kræfter væk?