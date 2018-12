Møllemareridt har knust mit livsværk

Møllegener: For en uge siden måtte jeg smide håndklædet i ringen. Min minkfarm og mit livsværk er blevet knust af støj og gener fra fire vindmøller, der for fem år siden blev opsat 400 meter fra min minkfarm.

Indtil møllerne blev opsat, havde jeg i 30 år opbygget en yderst velfungerende minkfarm, hvor jeg ved flere lejligheder har fået diplomer for mine skind. Cirka 4500 moderdyr har årligt født cirka 20.000 hvalpe. Der vil altid være dødfødte hvalpe i en minkbesætning, hvor det årlige gennemsnit hos mig var 200.

Efter de fire møller blev opsat, er dette dødstal steget til 3500 hvalpe pr. år. Langt de fleste døde hvalpe var deforme med ganespalte, uden haler og ofte med åben bug. Dertil kommer, at skindkvaliteten hos stressede mink forringes, og skindene bliver kortere, hvilket selvsagt giver en lavere pris for skindene.

Selv om en dyrlæge allerede ved de først testkørsler for fem år siden kunne konstatere, at minkene reagerede med uro, stress, piben og skrig, har alle mine henvendelser til myndigheder, mølleindustri og politikere været nyttesløse. Det selv om man allerede for fem år siden ved selvsyn kunne se, hvilke lidelser minkene var underlagt på grund af blandt andet den lavfrekvente støj vindmøller udsender. Vingesus og skyggerne fra vingerne, har også været med til at stresse minkene.

Dette mareridt er nu slut. Tilbage er nu minderne om en total uacceptabel mishandling af dyr, som en mølleindustri er bedøvende ligeglade med.

Ligeglade har man også været i forhold til en ejer af en planteskole på Sjælland som efter, at et antal møller blev opsat tæt på hans virksomhed, blandt andet måtte konstatere, at hans kvindelige ansatte blandt andet fik store problemer med deres månedlige cyklus. Også hans planteskole er nu lukket.

Familiemæssigt har jeg oplevet store omkostninger med sygdom, stress og flytning. Selv er jeg nu hjertepatient, og på mange måder mærket af hele dette vanvittige forløb. Hjerteafdelingen på Herning Sygehus og Arbejdsmedicinsk klinik rådede mig til at flytte fra farmen, hvilket jeg gjorde sammen med familien for fire år siden.

Der er dog en afgørende ting tilbage, og det er min psykiske styrke, hvor jeg 100 procent vil kæmpe kampen "David mod Goliat", hvor dette overgreb med møller så tæt på en minkfarm vil blive genstand for en kommende retssag.

Også diverse lokale politikere i Herning Kommune, som i sin tid gav tilladelse til opførelsen af vindmøllerne og dermed dannede basis for dette overgreb mod en minkfarm, vil blive stillet til ansvar. Lokale politikere, der er kendt for at stå i kø ved håndvasken. De er kort og godt i lommen på mølleindustrien.

Det er en milliardindustri, der på det nærmeste behandles som konger i dette land. En diktatorisk industri med ubegrænset magt over diverse beslutningstagere, der blot er dikkende lammehaler, når mølleindustrien skal have sine krav gennemført.