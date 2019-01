Regioner: Regeringen har nu præsenteret sit udspil til en ny sundhedsreform. Et centralt element er, at regionerne med de folkevalgte råd nedlægges. Dermed forsvinder nærhedsprincippet og beslutningerne overgår i endnu større omfang til embedsfolk i centraladministrationen.

Regionerne har i deres levetid skabt mere lighed i sundhedsvæsenet. Borgerne var sikret muligheden for at stille beslutningstagerne, der træffer afgørelser i vigtige sundhedsanliggender, til ansvar gennem direkte valg. Denne mulighed får borgerne ikke fremover.

Regeringen vil i stedet oprette 21 sundhedsfællesskaber. Regeringen håber, at det vil skabe bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. For regionerne har ikke formået at sikre patienterne sømløse overgange mellem disse aktører. Men det vil de 21 sundhedsfællesskaber næppe heller, medmindre de udstyres med de nødvendige kompetencer, ressourcer og sengekapacitet.

Med sundhedsreformen vil man reducere antallet af indlæggelser væsentligt. Det voksende antal ældre patienter og patienter med kroniske sygdomme skal i fremtiden behandles i Sundhedshuse, men der følger ikke sengepladser med. Og netop borgernære sengepladser er efter vores mening kernen i et bedre og nært sundhedsvæsen.

Et spørgsmål, som slet ikke er belyst endnu, er hvordan det grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet vil kunne fortsætte og udbygges uden Region Syddanmark, bl.a. ved at genindføre tilbuddet om strålebehandling i Flensborg for borgere i grænseegnen.