Man kan ikke sammenligne Jehovas Vidner med islam

Ekstremisme: Jan Schouby sammenligner i sin På kant-klumme 13. februar Jehovas Vidner med islam. Jeg er erklæret ateistog tager dermed afstand fra enhver form for indoktrinering. Men at sammenligne Jehovas Vidner med islam er meget enøjet. Islam er en ikke demokratisk bevægelse, som hader alle andre bevægelser, og som ikke viger tilbage for at begå forbrydelser i profetens navn.

Jeg bliver til tider opsøgt af personer fra Jehovas Vidner; de er altid høflige, og man kan bede dem om ikke at komme, såfremt man ikke ønsker deres besøg. De er ikke en byrde for de offentlige kasser, hvilket ikke kan siges om muslimer. Muslimer udfordrer den danske kultur ved at bære klædedragter, som afviger fra traditionelle danske klædedragter og som forhindrer dem i at blive ansat i stillinger, hvor disse klædedragter er meget upraktiske. Og de griner deres bare r.. i laser, når slapsvansene lader sig forlede til at give efter.

Det eneste, islam har til fælles med Jehovas Vidner er deres ondskab overfor personer, som forlader sekterne og kontrol af medlemmernes gøren og laden. For islam er det pigerne, det går ud over, drengene kan gøre, som de lyster. Det er klart kønsdiskriminerende, hvilket er ulovlig her i landet. Men myndighederne ser igennem fingre med det, og hvor er pressen? Næsten alle folketingets medlemmer er forbavsende tavse om disse ulovligheder. I sekten Jehovas Vidner er der ikke samme kønsdiskriminering.