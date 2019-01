Lyt til underviserne, når læreruddannelsen skal forandres

Uddannelse: Skolen er et vigtigt fundament under hele vores velfærdssamfund, fordi det er i skolelivet, eleverne bliver rustet til deres videre vej i livet. Det betyder også, at vores børn og unges muligheder uløseligt hænger sammen med læreruddannelsen og de betingelser, der er for udviklingen af lærerfaget og uddannelsen af dygtige lærere til skolerne. Læreruddannelsen har de seneste år været underlagt forandringer og reformer, som har haft til hensigt at løfte læreruddannelsen men som også har skabt uro omkring uddannelserne. Samtidig har besparelser ramt hele uddannelsessektoren, og det har kunne mærkes både for undervisere og studerende. Derfor er det glædeligt, at en ny evaluering roser læreruddannelsen for at fokusere mere på at klæde de studerende på til at undervise i deres fag, for at styrke praktikken og for at tiltrække motiverede og ambitiøse unge til læreruddannelsen.

Evalueringen har også kritiseret læreruddannelsen for at ikke at have en ambitiøs nok læringskultur, for at uddannelsen er usammenhængende med mange små moduler, og for at forskningsviden ikke inddrages nok i undervisning og bachelorprojekter. Set fra undervisere på læreruddannelser over hele landet ser virkeligheden sådan ud: når ambitionerne for den nye læreruddannelse ikke er blevet indfriet, skyldes det hverken manglende engagement fra de studerende eller vilje hos underviserne på læreruddannelsen. Til gengæld har de seneste års systematiske besparelser på uddannelserne lagt et massivt pres på uddannelsesmiljøet. Det er en hverdag, hvor det oftest er fordybelsen, forskningen og samarbejdet på tværs af faggrupper, der lider under en presset hverdag.

Som dedikerede undervisere af landets kommende skolelærere har vi om nogen høje ambitioner for de nye lærere, der skal undervise på fremtidens skoler. Derfor vil vi gerne bringe vores erfaringer i spil, når læreruddannelsen skal ændres. Vi kender hverdagen. Vi ser, hvordan mere praktik og praksisnær undervisning får de studerende til at blomstre, ligesom vi desværre også ser alt for mange falde fra undervejs i uddannelsen. Det er os, der ved, hvad det gør ved læreruddannelserne, når skiftende moduler afmonterer fordybelsen, og når den viden, vi baserer undervisningen på, bliver forældet og vidensgrundlaget for tyndt i opgaverne. Vi deler ambitionerne om en læreruddannelse på et mere oplyst grundlag, og vi ser frem til at bidrage i det kommende arbejde med at gøre læreruddannelsen endnu bedre.