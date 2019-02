Vitamin B12-sprøjter kan købes i Tyskland til en brøkdel af prisen i Danmark. Det var det glade budskab, læserne fik fra en tidligere sønderjysk borgmester i en nylig artikel på flere af JyskFynske Mediers hjemmesider.

Men pas på hvad du køber.

Vi beskrev for nogle år siden i Ugeskrift for Læger en dansk patient, der under et ophold i Tyskland fik konstateret svær B12-mangel. Han blev straks sat i behandling med et tysk præparat, fik hyppige injektioner, og da han rejste tilbage til Danmark, var tasken fuld af de billige sprøjter. Men det gik hurtigt ned ad bakke med mange symptomer og hospitalsudredninger. Først da patienten startede på B12-behandling med et dansk præparat, blev han helbredt.

Selv om tyske og danske præparater indeholder det samme kemiske stof, vitamin B12, kan der være forskelle. Og man skal nærlæse produktet for at opdage, at nogle B12-præparater, købt i Tyskland eller andre lande, har en anden lægemiddelform end det danske. Disse anderledes B12-præparater skal typisk gives hver 2.-3. uge. Det betyder at du skal have mindst fire af disse sprøjter, for hver gang du skal have en "dansk" sprøjte.

Så vær varsom med vitamin B12 købt i udlandet - er du ikke opmærksom på forskellene, risikerer du fejlbehandling. Så tal omhyggeligt med din læge om, hvorvidt det er den billigere pris værd at "eksperimentere" med din B12-behandling.