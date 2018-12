Lad være med at klikke på skidtet!

Jeg er det, nogen vil kalde en nyhedsjunkie. Derfor bliver jeg også vildt overrasket, hver gang en af mine veninder siger: "Jeg orker ikke at følge med i nyhederne. Det er kun død, ødelæggelse og sure mennesker. Jeg bliver i dårligt humør". De er iskolde overfor mine indvendinger om nødvendigheden af at være velorienteret i et demokrati, og hvad jeg ellers turer frem med. De er blevet smittet med nyhedsapati, og det er jo faktisk min skyld som journalist.

Jeg er trænet i, at gode nyheder er dårlige, og hvis en historie ikke kan presses ned over de fem etablerede nyhedskriterier: aktualitet, væsentlighed, konflikt, identifikation og sensation, er det ikke en historie. Jo mere konflikt jo bedre, og så kan resultatet blive en noget dyster og forvredet udgave af verden. Men ikke nok med det. Som journalist og redaktør på digitale platforme igennem de seneste tolv år har jeg været med til at skrue tempoet for nyheder op til helt urimelige højder.

Jeg tror, at mine veninder - og du, kære læser - grundlæggende er mindst lige så samfundsorienterede og engagerede, som I altid har været, men mængden af skarptskåret, nedslående information er medvirkende til, at magtesløsheden har bredt sig. Der er så mange problemer, så mange skænderier, så mange dommedagsprofetier og så få, der taler løsninger.

Den teknologiske udvikling får ofte skylden for, at det er blevet sådan. I 2006 sendte TV 2/News for første gang, omtrent på samme tid kom Facebook til landet, og aviserne oprustede online. Fra aktivt at tage et valg om at åbne avisen eller tænde for TV-avisen for at blive orienteret, lokker vi medier konstant brugerne til at følge med via gule breakingbjælker, nyheds-sms'er og lokkende opdateringer på sociale medier, alt sammen i et hektisk kapløb om at få opmærksomhed.

Og I, der altså endnu ikke er hoppet af nyhedstoget, klikker ofte på historier, der har drama og konflikt i centrum. Det er en iboende trang i os som mennesker, og i en stærkt konkurrencepræget og indtjeningsplaget branche er det en medvirkende årsag til, at vi journalister fristes til at jagte de hurtige scoops, politikerne råber i citat-venlige overskrifter, og dramatiske "nu-nyheder" bliver serveret minut for minut. Der bliver ligefrem talt om, at udviklingen har skabt et demokratisk problem, da nyhedsmedierne ikke levner nok plads til saglig debat, forklarer årsagerne til problemerne eller taler med de mennesker, som rent faktisk kigger konstruktivt fremad.

Men jeg er nu optimist. Ovenstående er nemlig kun en del af sandheden. Hver eneste dag udkommer mange både små og store medier med troværdig, dybdeborende og engagerende journalistik på de digitale platforme. Og den udvikling vil kun tage fart. Jeg ved det, for jeg kender og arbejder sammen med samvittighedsfulde journalister, der ønsker at bidrage til mere refleksion og en bedre sammenhængskraft i samfundet, og som udkommer med visuelle og nytænkende formater, der forsøger at gøre op med den fastlåste måde at formidle på. Og de nye platforme er skabt til at udfolde substans, nuancere og gå i dybden, for her skal politikere, eksperter og borgere ikke skamskæres for at kunne passe ind i en tv-avis, brugerne kan komme i direkte dialog med journalisten, hinanden og eksperterne, dokumentation kan vedhæftes, og indholdet forsvinder ikke, men kan deles og ses, når det passer brugeren.

Men for at denne positive udvikling kan fortsætte, er du som medieforbruger ekstrem vigtig. Dine handlinger omsættes i annoncekroner, flotte læsertal og abonnementsindtægter. Alt, hvad du foretager dig på internettet, bliver analyseret. Medierne måler, hvilke historier du klikker på, hvor længe du læser, hvad du deler og efter hvilken historie, du vælger at blive abonnent. Du kan altså påvirke, hvilke historier der bonner ud som værdifulde. Jeg håber, at du vil fortsætte med at vælge saglig, nuanceret, brobyggende journalistik til og undgå at læse, like og dele indholdsløse clickbaithistorier. Sammen kan vi forhåbentligt fremme den nuancerede journalistik, så selv mine veninder får lyst til at orientere sig igen.