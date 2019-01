Lad skolerne selv styre kontakten til forældrene

Forældreintra: De seneste dage har debatten raset om Stresspanelets anbefaling om at afskaffe skolernes kommunikationsforum Forældreintra. Både om selve forslaget om at lægge den digitale kontaktbog i graven, men også om det overhovedet er et seriøst løsningsforslag til at gøre noget ved danskernes stigende stress. Jeg synes faktisk, at forslaget er interessant og relevant at diskutere. Det synes jeg, fordi Forældreintra berører hundredetusindvis af forældre og lærere i Danmark. Så tanken om, at forældre og lærere kan blive stressede over kontaktbogen "der aldrig sover", er ikke helt ved siden af.

Jeg har talt med mange lærere, der er frustrerede over Forældreintra, og det samme gælder tydeligvis også mange forældre, mens andre er meget positive over den direkte kommunikationslinje mellem lærere, skole og forældre. Derfor er jeg helt overbevist om, at løsningen ligger på den enkelte skole. Det er vigtigt, at det ikke er systemerne, der bestemmer, hvad vi skal i skolerne, men at de enkelte skoler har mulighed for at træffe deres egne beslutninger. Også når det kommer til skole-hjem kontakten.

Kort efter Stresspanelets forslag blev fremlagt, kom debatten hurtigt til at handle om, hvorvidt vi skulle genindføre den hedengangne, analoge kontaktbog. Jeg blev endda taget til indtægt for at sige, at jeg var fortaler for en genindførelse af den gode, gamle kontaktbog. Mit budskab var og er, at vi lever i en digital verden, og derfor vil digital kommunikation naturligvis også være en del af vores fremtid. Også når det kommer til kontakten mellem skolen, lærerne og forældrene.

Forældre, der bakker op om deres børns skolegang, er sammen med dygtige lærere det, der betyder allermest for elevernes udbytte af undervisningen. Derfor skal samarbejdet være tæt, oplysende og relevant. Det er kun den enkelte skole og deres forældre, der kan vurdere, hvordan den bedste kommunikation skal tilrettelægges. Det kan vi ikke designe fra hverken Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening eller Christiansborg. Vi skal vise skolerne, forældrene, lærerne og lederne tillid i stedet for at diktere bestemte løsninger.