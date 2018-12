Lad betjentene slippe ud af Slotsholmens benlås

På kant: Politiet gider ikke at komme ud til butikstyverier, selv når butikkerne har video af tyvene, der slæber afsted med store kasser af dyre varer.

Gentofte Kommune vil nu oprette eget vagtværn for at hjælpe butiksejere og forhindre indbrud i private villaer.

Der er noget helt galt med dansk politi.

Eller måske er der snarere noget galt med den centrale styring af dansk politi. Det er nu engang sådan, at Slotsholmens centraliseringsbegejstrede embedsmænd udstyrer landets politidirektører med resultatkontrakter, der nøje definerer, hvad politidirektørerne bliver målt på og får bonus efter. Og jeg gætter næppe forkert, når den borgernære velfærd, butikstyverier og indbrud i hjem næppe er det, der ligger embedsmændene nærmest, når de på sædvanligt teoretisk grundlag udarbejder resultatkontrakterne. Det er der ikke blod, prestige og medieomtale i. Det er jo bare almindelige kedelige borgere og butiksejere.

De fleste lande har et lokalpoliti og et nationalt politi. Det er der ikke tradition for i Danmark, selv om det med sikkerhed ville hjælpe på den lokale indsats og tryghed. Men hvad med om vi tog et enkelt skridt. Lad politidirektørernes resultatkontrakter blive udformet af et råd med alle borgmestre fra de kommuner, politidistriktet dækker, og lad så embedsmændene på Slotsholmen tage et par årlige rejser ud i det virkelige Danmark og sidde med i de udvalg som rådgivere.

Det vil give dansk politi en bedre lokal forankring, og mon ikke også det vil hjælpe på både butikstyverier, hjemmeindbrud og generel lokal tryghed?