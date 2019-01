Kvinder, tiden er inde til at glæde os oprigtigt på hinandens vegne

2018 var året, hvor #metoo for alvor blev et begreb, som alle brugte i flæng. Hver især har vi vores egen fortolkning af det, men fælles er, at vi alle sammen er bevidste om, at #metoo handler om noget, mændene gør forkert. I 2019 er det blevet tid til at kigge nærmere på, hvad vi kvinder gør ved hinanden. Selv om det altid er farligt at generalisere, så vover jeg påstanden: Vi er slemme til at sammenligne os med hinanden, vi bruger for mange kræfter på at misunde og bagtale hinanden og bidrager til at lægge pres på hinanden.

Hvis du blankt kan afvise ovenstående, så vær glad for det og fortsæt som hidtil. Og til dig, der i dit stille sind genkender den der følelse af ikke at kunne leve op til andre kvinder og af og til tager dig selv i nogle gange at nedgøre dem, der har det, du gerne selv vil have: Du er ikke alene - og bedre endnu: Der findes et alternativ. Påstanden baserer sig ikke på en fornemmelse alene. Alt for Damerne har lavet en undersøgelse blandt mere end 2000 danske kvinder, og her svarer 64 procent, at de i høj eller nogen grad sammenligner sig med andre kvinder. Blandt de 25-39-årige er tallet endnu højere: 81 procent. I denne aldersgruppe svarer halvdelen, at de føler et pres for at leve op til andre kvinder. 61 procent indrømmer, at de af og til føler sig misundelige på andre kvinder. Især krop og udseende er sammenligningspunkter.Vi er på en måde lovligt undskyldt, for vi er fanget i et sprængfarligt krydsfelt mellem biologi og teknologi. Som kultursociolog Emilia van Hauen forklarer det, så er vi biologisk hardwired til det. Vi har til alle tider konkurreret på skønhed, fordi skønhed var lig med sundhed for mænd, der var ude efter at sikre artens overlevelse. Den biologiske faktor kombineret med sociale medier skaber et nærmest umenneskeligt pres. Det har aldrig været nemmere at samme sammenligne sig med hinanden - og tabe. 69 procent af de 25-39-årige føler et pres fra sociale medier.

På Instagram ligner de andres liv de rene glansbilleder, og selv om mediet har været udsat for stor kritik, så ynder kvinder verden over at lade like-fingeren glide hen over de perfekte feeds. Instagram er, hvad damebladene var for mormor, men ganget med faktor 1000: Her vises kvinderne her fra deres allerbedste sider. Her deler man sine succes'er og gode hårdage. Her bor idealerne, og det kan ingen måle sig med. "Ikke engang dem ser sådan ud, ser sådan ud. Alle bruger filtre og poster kun de bedste billeder", siger Emilia van Hauen i ALT for damerne.

Udover den klassiske skønhedskonkurrence er det i dag også naturligt for kvinder at konkurrere på arbejdsmarkedet. Også her sammenligner vi os med hinanden, og også her lurer presset: 39-54-årige angiver kvindelige kolleger som det sted, det meste pres kommer fra. Erhvervskvinden Stine Bosse understreger vigtigheden af, at kvinder bakker op om hinanden. Kvinder er slemme til at undervurdere sig selv, så vi er nødt til at se lyset i hinanden, lyder hendes budskab i Alt for Damerne. Undersøgelser har vist, at selv små piger instinktivt opfatter mænd klogere end kvinder. Forskere fra tre førende universiteteter i USA fremlagde i 2017 resultater, der viste at som seks-årige var pigerne allerede blevet præget til at koble genialitet sammen med det mandlige køn. Forskernes budskab var, at det får livsvarige konsekvenser, når kvinder vælger uddannelse med det i baghovedet.

Det er ikke mændenes skyld. Vi er selv med til at præge vores piger (og drenge). Vi skal fremhæve andre kvinder som dygtige - og lade være med at tale ned om "bløde" omsorgsfag eller om kvinder, der vælger at blive hjemmegående. Det skal være lige så prestigefyldt at være socialminister som at være finansminister. Ord skaber virkelighed, og hvis vi nogensinde skal opnå definitiv ligeløn og - indflydelse i samfundet, så er det strengt nødvendigt, at vi holder op med at beundre mænd mere end, vi beundrer hinanden.Så tiden er inde til, at vi i højere grad bliver bedre til at bakke hinanden op, at glæde os oprigtigt over hinandens succes og at sige det højt, når en kvinde gør det godt - både til hende selv og til andre.

Alt for Damerne har spurgt danske kvinder, om de føler et behov for en forbedring på det punkt. 76 procent svarer, at kvinder skal blive bedre til at glæde sig på hinandens vegne. 60 procent siger at de personligt gerne vil være bedre til at rose andre kvinder. Det er på den baggrund, at det 73-årige dameblad på torsdag rydder forsiden og for første gang udkommer uden et billede på på forsiden - i stedet står der bare ét budskab på forsiden: #søstersind. Hashtagget understreger ønsket om en bevægelse. Det skal gerne sprede sig, så alle til sidst har en fornemmelse af, når man udviser #søstersind. Det er nemt. Du kender garanteret en kvinde, der har fortjent at få at vide, at hun gør det godt. Sig det.