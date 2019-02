Kunden, kulturløsheden og de ansigtsløse aber

På kant: "Hvem er kunden?", spørger Peter Amstrup, direktøren for en stor gymnasial uddannelsesinstitution i Esbjerg. Han giver selv svaret i sin næste sætning: "Det er en eller anden flok ansigtsløse aber, der render rundt derude. Det kan være elever. Det kan være forældre. Det kan være alt muligt."

Sagde han virkelig det? Kaldte Amstrup elever og forældre for aber? Ja, det gjorde han vist. Udtalelsen, som falder i et oplæg om "forandringsledelse", kan ses af enhver på YouTube. Amstrup har selv skabt dramatiske forandringer i Esbjerg gennem en stor fusion. I 2014 fyrede han 34 ansatte. 11 af disse blev opfordret til at gå på pension.

Peter Amstrups uortodokse sprogbrug har vakt opsigt og forargelse, men han står ved sine ord. Hører man godt efter, er den ansigtsløse abe da heller ikke en etikette, Amstrup umiddelbart sætter på andre mennesker. Han gengiver, hvordan han mener de ansatte i uddannelsessystemet behandler "kunden". Det er faktisk her, vi har det egentlige problemord: Kunden. Elever og forældre er kunder, ikke borgere.

For Amstrup er gymnasier forretning, ikke kulturinstitutioner. Og underviseren kan ofte erstattes af en YouTube video, som Amstrup har sagt i en anden sammenhæng.