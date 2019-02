Beskyldninger: Karsten Hønge (SF) får i klummen På kant i avisen Danmark tirsdag lejlighed til at angribe TV Syd for mediehusets dækning af Bios-sagen.

Karsten Hønge var fra dag et, som de fleste vil huske, blandt de skarpeste kritikere af Bios. Han kæmpede i regionsrådet hårdt for at drive Falcks konkurrent ud af landet og få Falck tilbage til opgaven med ambulancedriften. Hvad hans motiver for dette var, må være op til ham at forklare.

Jeg vil blot understrege, at TV Syds eneste ærinde i vores dækning var at give et retvisende og nuanceret billede af den komplekse sag. Det betyder, at vi stillede kritiske spørgsmål til såvel politikere og Falck som til Bios. Også til Karsten Hønge, da det kom frem, at han havde fået penge fra Falckreddernes faglige klub til sin valgkamp i 2015. Selvfølgelig. Det er en del af vores forpligtelse af sikre størst mulig gennemsigtighed i væsentlige samfundsforhold, herunder midler til fremtrædende politikeres kampagner.

I dag mener Karsten Hønge så, at TV SYD agerede ´bugtalerdukke` for Bios i en `hetz` mod SF-politikeren. Han tilføjer endda, at der findes `klokkerene beviser for, at baggrunden for den personlige hetz og chikane mod mig peger direktør på direktør for Bios, Morten Hansen, og TV 2 i Sydjylland...`.

Det er ærgerligt, at Karsten Hønge ikke fremlægger de `klokkerene beviser`. Men det vil jeg gerne opfordre ham til, så alt kan blive belyst i denne sag.