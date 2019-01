Kære politikere - hvorfor vil I ikke integrere os?

Tak: Mit navn er Nour Shaaban. Jeg har været i Danmark i tre år. Jeg er mor til to dejlige børn. Jeg uddannede mig som bioanalytiker, da jeg var i Syrien. Lige nu arbejder jeg som laborant i et dansk firma, hvor vi renser spildevand, og til februar skal jeg begynde at læse laborant på UC Syd i Esbjerg.

Jeg synes, at den bedste måde, man integrerer sig på i et nyt samfund, er enten på arbejde eller ved at have eller tage en uddannelse. Hermed kæmper vi som flygtninge hårdt for at opnå vores egne mål og integrere os virkeligt i samfundet, men hvorfor vil politikerne forhindre os i at blive ved med at opfylde vores drømme?

Hvorfor stopper de os midt på vejen?

Hvorfor de vil ikke integrere os?

Kære danskere!

Vi er almindelige mennesker, men vores livsvilkår har gjort os til flygtninge. Vi er flygtet fra Syrien, som er krigens land, hvor døden fylder alle steder. Vi har flygtet for at få vores simple ret i livet, retten til at overleve, men i virkeligheden er det så svært at opfylde.

Dansk Folkeparti har sendt et klart signal om at flygtninge kun skal opholde sig midlertidigt i landet. Det vil sige, at vores børns fremtid er på spil.

Fra den første dag, vi kom til Danmark, er vi begyndt at bidrage godt til det danske samfund. Vi har gjort alt, hvad vi kan, og til sidst giver det ingen mening hos politikerne. De presser os på alle måder.

Hver gang, vi hører om de nye regler mod os, gør vi en større indsats for at overbevise dem om, at vi fungerer godt, og at vi fortjener en bedre behandling, men det påvirker dem aldrig.

Vi lærer sprog, en del af os tager på arbejde, og en del af os vælger at få en god uddannelse. Og derfor fortjener vi at have en menneskelig behandling. Vi har arbejdet hårdt for at ændre politikernes syn på flygtningene, men uden held.

Vi er som alle de andre i samfundet, vi har både de gode og de dårlige personer, men hvorfor skal de altid generalisere os? Hvorfor fremstiller de os altid, som om at vi er kriminelle mennesker?

Vi er som andre mødre og fædre. Vi bekymrer os meget over vores børns fremtid.

Vores børn taler og skriver dansk på en rigtig måde, og samtidig har de glemt deres modersmål. De har kun kendskabtil det danske samfund, og derudover har de ingen tilknytning til Syrien. De har heller ikke familie, venner eller en bolig derovre.

Hvorfor skal vi sendes til det ubekendte?

De fleste af vores børn har spildt tre-fire år på krigen og på vejen hertil. Ligeledes har de spildt tre-fire år i Danmark. Hvornår kan de nå det rigtige liv og leve i tryghed og ro?

Nogle danske medier fortæller meget, om at der er ro i Syrien, og at krigen er forbi, men de fordrejer hele sandheden.

Hvad forventer man fra et land, som har været i krig i otte år med alle våbenformer og især kemiske våben.

Det er livsfarligt at vende tilbage til et liv under Assad-regimet.

Hvilket land skal vi sendes tilbage til? Landet, hvor drab og arrestationer er en del af livet

Er det moralsk rigtigt, at regeringen vender ryggen til alle de forfærdeligheder, der er sket i Syrien, bare for at smide os ud?

Vi er taknemmelige for alle søde danskere, som støtter os og giver os en hånd for at komme videre. Vi har aldrig følt os fremmede i Danmark, eftersom vi har dem, der omgiver os med omsorg og kærlighed.