Jeg skammer mig over Alternativets pinlige sager

Svigt: Adskillige meningsmålinger viser, at den grønne omstilling aldrig har stået stærkere i den danske bevidsthed. Hvad er da årsagen til Alternativets tilbagegang med hele to folketingskandidater?

Vi er nødt til at evaluere og se de kedelige kendsgerninger i øjnene. Lad mig først slå fast: Kritik er positivt, uden kritik, ingen fornyelse. Vi må og skal lære af vores fejl og erkende dem.

Jeg mener ikke, der er noget galt med vores grønne politik; det viser meningsmålingerne med al tydelighed, men måden vi forvalter vores politik på...

Først får vi et forrygende valg, så har nogle folketingsmedlemmer et pinligt ønske om en penis-kollage. Helt ærligt, dybt useriøst !

Efterfølgende ser vi på de offentlige medier, hvordan Uffe Elbæk tosser rundt i strutskørt og agerer balletpige - noget, der fik almindelige danskere til at tænke: Hvad laver de i Folketinget? Er det måden, vi vil behandle den grøn klimapolitik på?

I København afstår Niko Grunfeld fra en vigtig borgmesterpost; efterfølgende køber han luksusmøbler for en formue - på ingen måde i Alternativets ånd. At han i alt for lang tid benægter via dårlige bortforklaringer skadede yderligere. Den alternative politik bygger på ærlighed, og sker der fejl, så erkendes disse omgående.

Uffe Elbæk har fløjet uforbeholdent meget. Det, der forarger mest er, at vores grønne bannerfører mente, at man kan betale sig fra CO2-forurening. Systemet med kvote-betaling til lande, der ikke har forurenet i samme grad som Danmark, viste en dyb useriøs holdning til den grønne omstilling. Hvis vi i Alternativet ønsker at redde os fra den globale opvarmning, så nytter det ikke, at man betaler sig fra sine destruktive handlinger.

Det helt store spørgsmål for alle medlemmer af Alternativet er: Hvad er begrundelsen for, at Alternativet ikke er en del af det udspil, som kræver langt stører afstand til drikkevandsboringerne med sprøjtemidler i en situation, hvor den ene efter den anden drikkevandsboring må lukke?

Som alternativ skammer jeg mig!