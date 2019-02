Intet nederlag at erkende at ikke alle børn kan inkluderes

Inklusion: Når vi kigger på folkeskoleområdet, er inklusion et af de begreber, der oftest bliver snakket om. Jeg synes, debatten hurtigt bliver lidt fastlåst i, at ingen vil sige fra i forhold til inklusion og tanken om, at der er nogen, der ikke skal inkluderes, er svær at holde ud og vedkende sig.

Personligt så vil jeg også inklusion - og gerne så meget som muligt - men vi skal sikre, at midlerne både de økonomiske og de menneskelige følger med..

Vi bliver også nødt til at vedkende os, at der er børn, der ikke kan inkluderes i Folkeskolen. Er det et nederlag?

Nej, det handler om både at tage ansvar for den enkelte og for den større gruppe. Når midlerne ikke følger med det politiske ønske om inklusion, er der børn, der "drukner" i det politiske mål om, at folkeskolen skal kunne rumme alle børn.

Jeg anser det som et overgreb mod børn, når man i inklusionens navn ikke gør det, der er bedst for det enkelte barn og grundet økonomi ikke tilbyder det enkelte barn en skræddersyet løsning, som bedst kan løfte det.

Selvfølgelig så jeg gerne alle børn inkluderet i folkeskolen, men er det realistisk?

Spørgsmålet er, om vi ikke ekskluderer nogle børn ved at forsøge at inkludere dem i et fællesskab, hvor de ikke får de bedste vilkår for at udvikle sig til den bedste udgave af sig selv?

Faktum er, at vi kan ikke tale inklusion, uden at der også er dets modpol - eksklusion - og om vi i virkeligheden ikke ekskluderer børn, når økonomien er styrende for, hvor de skal inkluderes.

Er det altid barnets tarv at blive inkluderet i det store fællesskab - folkeskolen?