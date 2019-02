Integrationsdebat er øretævernes holdeplads

Den offentlige debat om integration er øretævernes holdeplads - det ved alle, der har givet deres besyv med i avisspalter eller på Facebook, på arbejdspladsen eller over familiefrokosten. Der er meget på spil, og de forskellige positioner, argumenter og holdninger trækkes hurtigt sort-hvidt op. Gammeldanskere efterlyser ofte, at indvandrere selv tager ordet og blander sig i debatterne om integration. Det gør de faktisk allerede; problemet er blot, at mange ikke bliver hørt og alt for hurtigt bliver slidt op. I decem­ber 2017 annoncerede den afghanskfødte radiovært og forfatter Geeti Amiri i Ekstra Bladet sin retræte: "Tre år blev det til i den offentlige debatmølle. Selv om det føles som 30 år. Eller et halvt liv. Jeg har i al fald fået mine første tre grå hår, siden jeg debuterede, og noget siger mig, at livet som meningsdanner har fremskyndet deres ankomst".

Amiri er imidlertid ikke den eneste, der har det sådan: Ingen nævnt, ingen glemt, men listen er lang. Integrationsforskere befinder sig ligeledes i orkanens øje. Garbi Schmidt med speciale i islam og migration har i både aviser og videnskabelige publikationer diskuteret de personlige omkostninger ved at engagere sig inden for disse felter. "Du skal skydes" eller "Et legalt terrormål" er blandt de truende mails, hun har modtaget i årenes løb. Anfægtelserne kommer imidlertid fra mange kanter. Det dengang radikale folketingsmedlem Naser Khader lancerede i 2000 prædikatet 'halalhippie', der kombi­nerede det arabiske ord for 'tilladt', halal, og betegnel­sen for de unge mennesker i 1960-70'erne, der gjorde oprør mod datidens samfundsværdier ved at ryge hash, dyrke fri sex og klæde sig i farvestrålende tøj. Khaders hjemmestrikkede udtryk skulle lidt ironisk og nedla­dende beskrive alle de samfundsdebattører, forskere, kommunalarbejdere og almindelige borgere, der ifølge Khader lukker øjnene og holder hånden over muslimers undertrykkende praksisser som tvangsægteskaber eller tilsløring af kvinder.

Efter karikaturkrisen i 2005 skærpede debattørerne Karen Jespersen og Ralf Pittelkow retorikken. Nu var alle de, der ikke har forstået, at islamister har en bevidst strategi om at overtage Danmark og Europa gennem fortsat indvandring, biologisk reproduktion, missions­virksomhed og trosskifte til islam, "naivister". Tilmed er naivisterne ifølge Jespersen og Pittelkow dobbeltmo­ralske, idet de ofte er kritiske over for kristendom, men tilsyneladende altid forsvarer muslimer. Debatten om integration tenderer fra tid til anden en regulær skyttegravskrig. Der er megen mudderkast­ning, og det fyger med øgenavne eller det, der er værre. Politikens satiretegner Roald Als har for eksempel de sidste 20 år nærmest konsekvent illustreret Pia Kjærs­gaard siddende tilsølet i en muddergrøft for at udpensle hendes holdningers råddenskab. Mens daværende SF-formand Villy Søvndal tilbage i 2008 nok overraskede mange - måske også sig selv - ved at kalde tilhængere af Hizb ut-Tahrir for "mørkemænd" og bede dem: "Gå ad helvede til!". Det er tilsyneladende et vilkår i debatter om integration, at alle parter må finde sig i hån, spot og latterliggørelse.

Når især politikere skal adressere et emne som integration, er det i høj grad tal, som får lov at tale. Men også tallene har en bagside. I en lidt lummer vittighed, der ofte tilskrives tidligere udenrigsminister Uffe Elleman-Jensen, hedder det, at en statistik minder om en bikini: Den viser meget, men skjuler det vigtigste. I årevis har statistik og kvantitative undersøgelser haft til formål at afdække kultur, tro og holdninger blandt indvandrere og flygtninge. På den baggrund fremfører politikere og debattører ofte skråsikkert, at "tallene viser ..." eller "ifølge de seneste tal fra ...", hvilket igen ofte fører til politisk handling i form af nye kampagner, regu­leringer, indgreb og kontrolforanstaltninger.

Sagen er blot: Tal taler ikke. Sociologer, politologer, økonomer og andet godtfolk, der arbejder med statistik, vil bekræfte, at selve formuleringen af spørgsmålene altid er med til at forme svarene. Tal siger ingenting, før vi sætter dem sammen eller op imod hinanden, udlæg­ger og fortolker dem. Alligevel giver vi tal og statistik lov til at skabe og definere virkeligheden. Siden 2010 har skiftende danske regeringer præsenteret en årlig ghettoliste, hvorfor ind­byggere i socialt udsatte boligområder fra den ene dag til den anden risikerer at se deres kvarter udpeget som en ghetto - eller omvendt at se gårsdagens ghetto pludselig igen klassificeret som et almindeligt boligområde. Ghettolisterne tæller bestemte boligområders andel af beboerne med anden etnisk baggrund end dansk, hvor mange af dem der er i arbejde, deres kriminalitets­rate, uddannelsesniveau og indkomst. Men alle disse tal siger imidlertid ikke reelt noget om, hvordan beboerne selv oplever deres liv og hverdag i området. Flere bebo­ere har da også højlydt undret sig over, at politikere med reference til ghettolistens tal taler deres boligområde ned og fremfører, at de ikke kan genkende det billede af fare og utryghed, som politikerne opportunt fremmaner.

I en artikel fra Politiken 3. juni 2016 efterlyser statistiker og tidligere embedsmand i Udlændingestyrel­sen Hjarn von Zernichow Borberg, at vi lægger mere vægt på de positive tendenser blandt indvandrere og flygtninge. Mange af dem tager en uddannelse og har en langvarig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, mens det er et mindretal, der laver ballade og kriminalitet. Borberg illustrerer på pædagogisk vis sin pointe: Vi skal forstille os to stykker hvidt papir, det ene repræsen­terer danskere, det andet indvandrere og flygtninge. På begge stykker papir er der en sort prik. Prikken på sidst­nævnte papir er lidt større end den på det første. Skal vi fokusere på den lille sorte prik eller på alt det hvide rundt om? For som Borberg påpeger, minder 90-95 % af gammel- og nydanskere om hinanden, "når man tegner et billede med den brede pensel. Forskellene bliver blæst op."

Mikkel Rytter har skrevet bogen "Integration" i serien "Tænkepauser" fra Aarhus Universitetsforlag