På kant: . Undtagen, når det gælder København.

I resten af Danmark fungerer 'plan- og andre forældede love' som stopklodser, når der skal ske udvikling. I hele Sønderborg Kommune er der for eksempel kun et område på omkring 700 X 600 meter på det indre Als, der ikke er underkastet strandbeskyttelseslinjen. Og i resten af Danmark er bureaukratiske forhindringer udtænkt af centralistiske embedsmænd på Slotsholmen på samme måde uoverstigelige forhindringer for en fornuftig og naturlig udvikling.

Men i hovedstadsområdet, hvor embedsmændene og hovedstadsminister Jarlov selv bor, er kreativiteten og viljen til at bøje og bukke alle former for begrænsende love uden grænser.

Her kan der skabes kunstige øer, her gives dispensation for alle dele af planloven, her behøver man ikke at overholde anlægsloftet, her går staten ind og garanterer for billige lån, her stiller hovedstadsministre op seks-på-række og lover dispensationer, grønt lys og medvind på cykelstien. Og bare vent. Om et par uger kommer regeringen med milliarder af fælles skattepenge til nye veje i hovedstadsområdet for at løse det trafikkaos, de mange lovdispensationer skaber.

Alt i alt kan enhver lov brydes, når det gælder om at fortætte København og dermed skabe mere trafikkaos, mere forurening og flere administrative arbejdspladser. Omvendt, når vi skal styrke de områder af Danmark, vi faktisk lever af. Dér, hvor Danmarks overskudsgivende nettoeksport kommer fra. Dér kan vi være sikre på, at lov er lov - så det må vi ikke.