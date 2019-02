Pension: Socialdemokratiet er virkelig en kolbøttefabrik. De slår i disse år så mange kolbøtter, at man bliver helt forpustet af at kigge på. Nu er kolbøtten så kommet til pension for nedslidte. Dansk Folkeparti forsøgte at få det indført i 2011, men blev afvist af alle øvrige partier i velfærdsforliget. Nu er socialdemokraterne så kommet på bedre tanker og har fremlagt luftige tanker om en reform. Det er glædeligt, og derfor har DF også taget godt imod det, hvorfor statsministeren har indkaldt til forhandlinger om det.

Mens vi venter på, hvad socialdemokraterne egentlig vil gøre for de nedslidte, så kunne man i mellemtiden se, hvordan man håndterer det andre steder. I Frankrig fx har nedslidte længe haft mulighed for at gå tidligere på pension. De franske lokomotivførere blev for nogle år siden kendte i hele Europa på grund af deres meget gunstige pensionsforhold. De kunne pensioneres som 50-årig.

Da togene kørte på kul, blev fyrbøderne slidt ned på grund af det hårde arbejde, men ordningen fra 1909 tog ikke højde for den teknologiske udvikling, der betød, at lokomotivførere i stedet sad i en varm kabine i et diesel- eller el-tog. Politikerne har forsøgt at lave det om, men først under præsident Macron ser det ud til at lykkes trods voldsomme protester og punktstrejker, der lammede landet.

I 2010 og 2014 fik man ændret tidlig tilbagetrækning fra at være brancherelateret til at være en individuel ret baseret på en række kriterier. Der er to muligheder for tidlig pension for nedslidte. For det første: Hvis lønmodtageren bliver ramt af ulykke eller sygdom på arbejde, der medfører en uarbejdsdygtighedsgrad på højere end 10 pct., så kan han få fuld folkepension, fra han fylder 60.

Andre lønmodtagere kan få fuld folkepension, fra de fylder 62 år på betingelse af at have arbejdet 43 år i løbet af deres liv. F.eks. kan en person, der begyndte at arbejde som 24-årig, gå på pension som 62-årig, men må nøjes med en reduceret pension. Han skal arbejde indtil det 67. år, hvis han vil modtage fuld folkepension. Det er en læge med speciale i arbejdsmarkedet, der afgør invaliditetsgraden og dermed hvilke rettigheder man har.

For det andet: Hvis en lønmodtager i løbet af sit arbejdsliv er udsat for sundhedsrisici (fx natarbejde, gentagelsesarbejde, støj, høje temperaturer), optjener han point, som bliver sat ind på en konto. Lønmodtageren kan bruge disse point til at a) tage en uddannelse, der fører til arbejde med mindre nedslidning, b) arbejde deltid med fuld løn eller c) gå tidligere på pension. I dette tilfælde er det arbejdsgiveren, som angiver risikofaktorerne for nedslidning. Disse faktorer kan selvfølgelig bestrides, hvis de ikke er rigtige.

Hvad koster det så? Den første pensionsmulighed vil koste 1,5 mia. kr. for 10.000 personer om året. Den anden mulighed anslår man til i 2021 at koste 4,5 mia. kr., 25 mia. kr. i 2040 og 47 mia. kr. i 2060. Man vurderer, at der er omkring 3,3 mio. nedslidte, hvoraf 75 pct. lider af mindst en af de godkendte nedslidningsfaktorer.

Hvilken model vi skal indføre, og om det er arbejdsmarkedets eller Folketingets ansvar, er ikke op til mig at afgøre, men når Søren Pape Poulsen fra Det konservative Folkeparti siger, at det ikke kan lade sig gøre at lave en pension, der tager hensyn til nedslidte, så er det ikke rigtigt. Det kan godt lade sig gøre.