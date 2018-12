Husk lige klimahistorien, kære socialdemokrat

Klima: Det er tydeligt at se, at valgkampen er lige på trapperne, når man bladrer igennem diverse debatsider i aviserne. Det fyger med påstande og halve vinde. Senest på disse sider den 9. december 2018, hvor Socialdemokratiets mand i Europa-Parlamentet Jeppe Kofod påstod, at Venstre fører en kulsort klimapolitik.

Det er jo betydeligt lettere at komme med postulater i forhold til selv at skulle sætte sig ind i tingene, men hvis Kofod havde gjort sig umagen, så havde han nok indset, at det at være blå ikke udelukker også at være grøn. Det er nemlig god, tidssvarende og ansvarlig borgerlig politik at passe på klimaet. Og det har vi i den grad gjort.

Jeppe Kofod må tilsyneladende være historieløs, for faktisk har Venstre været med i alle større energi- og klimaaftaler, der har trukket Danmark i en grønnere retning siden 1970'erne. Vi har siddet for bordenden i 13 ud af de seneste 17 år. I samme periode er andelen af grøn strøm mere end tredoblet, og det er vi stolte af.

Og vores politik virker. Danmark er europamestre i eksport af energiteknologi, og sidste år blev vi også verdensmestre i el fra vindmøller.

Jeppe Kofod påstår, at der skal mere til at redde planeten end at skifte farve på vores Venstre-logo. Det er jeg enig i. Det kræver nemlig også, at politikere tager ansvar. Og det har vi i modsætningen til Socialdemokratiet gjort.

En ting er, at Socialdemokratiet ikke har afsat så meget som en 25 øre til klima-og energi i deres finanslovsforslag for 2019, men det er ikke kun på den hjemlige bane, at Socialdemokraternes hyklerier får os andre til at himle. Senest har den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet, hvor Jeppe Kofod selv er næstformand, været under mistanke for at modarbejde, at Danmark kan sælge den grønne strøm, vi har i overskud, til Tyskland. Spørgsmålet er, om gruppens næstformand har så lidt at sige i den socialdemokratiske gruppe, at han ingen indflydelse har på, hvilken vej gruppen skal gå, når det kommer til klima- og energipolitikken.