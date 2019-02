På kant: Vi har kunnet følge med i de uskønne ytringer, som især Martin Henriksen og Alex Ahrendtsen er kommet med i forhold til Henrik Vestergård Stokholm, 'rektoren fra Nyborg', som han kaldes i folkemunde.

Uanset om man har en holdning for eller imod, at han fortsat underviser børn, fuldt indenfor lovens rammer, så er det yderst betænkeligt at opleve den form for social kontrol, de to politikere forsøger at udøve når de fremkommer med forslag om at sådanne handlinger lovmæssigt skal kunne have konsekvenser.

På samme måde som Alex Ahrendtsen tidligere har meldt ud, at rapperen Nikoline burde tilbagebetale sin kunststøtte, fordi det ikke var fremgået, at hendes kunst var stærkt samfundskritisk, forsøger de nu at lægge pres på rektoren og dermed skræmme andre. At de to herrer føler, de har mandat til at udøve censur og knægte borgeres ret til agere efter deres overbevisning, er mig helt ubegribeligt. Det undrer mig, at en personage som Martin Henriksen, med 3094 personlige stemmer, kan gøre sig selv til forkynder af, hvad der er rigtigt og forkert, også selv om han kan læne sig op ad den noget mere populære Alex Ahrendtsen med hans 4996 personlige stemmer. I min optik har de pustet sig selv op til noget, der ikke hører hjemme i dansk politik, og havde de været mine badedyr...

Så var de blevet punkteret for længe siden.