Henrik Stokholm viser moralsk lederskab

Flygtninge: I lørdags landede Rahaf Mohammed al-Qanun i Toronto Pearson International Airport. Det var afslutningen på teenagerens usikre og turbulente flugt fra familie og myndigheder i Saudi-Arabien. Efter al-Qanun havde tilladt sig at afsværge islam som religion var hendes liv bragt i fare.

Canadas flygtningepolitik er i virkeligheden ganske restriktiv. Men premierminister Trudeau fik demonstreret, at en stram udlændingepolitik ikke er til hinder for både generøsitet og storsind. Og viser at menneskerettigheder og ligestilling ikke kun er principper til udvortes brug i skåltalerne - men bør have konsekvenser i praksis.

Flygtningenes rettigheder er verden over truet og respekteres ofte ikke. Men med Canadas hurtige, humanitære reaktion blev der tændt et lys i mørket.

I Danmark skal man lede længe efter et tilsvarende moralsk lederskab. Her sad regeringen - som sædvanlig fristes man til at skrive - på sine hænder. Også da Rahaf appellerede til alle regeringer, herunder europæiske, som kunne give hende beskyttelse. Den danske regering går i flyverskjul, når der er noget på spil for flygtninge - ganske uanset dens såkaldt "frihedsorienterede" udenrigspolitik som minister Samuelsen har udtrykt det. At oppositionen ikke er et hak bedre, er blot en skærpende omstændighed.

I valget mellem regler og system på den ene side og menneskelighed og sund fornuft på den anden side vælger regeringen konsekvent og uden at ryste på hånden systemet. Tag Mint-sagen, hvor regeringen udviste en velintegreret pige til Thailand. Tag afvisningen af selv kvoteflygtninge. Eller indespærringen af 118 børn under trøstesløse forhold på udrejsecenter Sjælsmark.

Eller den aktuelle sag fra Nyborg. Rektor Henrik Stokholm fra Nyborg gymnasium sikrer i disse uger, at børn i en familie, der står til udvisning til Somalia, modtager undervisning indtil hjemsendelse eventuelt kan effektueres. Nu kan man spørge, hvorfor i al verden den pågældende familie, som ser ud til at være særdeles velintegreret, overhovedet skal udvises. Men det er ikke pointen her - i Nyborg gælder det alene, om børnene - der ifølge skolen er mønsterelever - skal have mulighed for at dygtiggøre sig eller de skal kigge ind i en væg. Rektor gør det eneste rigtige moralsk. Han er i overensstemmelse med Børnekonvention, men også med almindelig sund fornuft. Stokholm burde hædres og ikke udskældes.

Martin Henriksen fra DF raser og henviser til, at Henrik Stokholm agerer politiker. Men det bør rektoren tage som en gunstbevisning. Der er behov for at vi alle tager et politisk ansvar på os. I et levende demokrati bør politisk engagement ikke begrænse sig til at sætte et kryds hvert fjerde år. Politik er alt for vigtig til at overlade til politikerne på Christiansborg.

Henrik Stokholm er loyal over for de værdier, som det danske samfund burde bygge på; tolerance og medmenneskelighed.

Alt i mens politikerne på Christiansborg går i selvsving og bliver mere og mere skingre i retorikken, jo tættere vi kommer på et folketingsvalg: Luk udlændingene ude! Styrk grænsekontrollen! Udlændinge skal være som os! Send de fremmede hjem!

Måtte Henrik Stokholms eksempel smitte...