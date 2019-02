Grøfterne mellem land og by må aldrig blive for dybe

Det er vigtigt for Danmark, at vi hænger sammen på kryds og tværs af landet, så der er øje for vækst og udvikling i både byer og på landet. Derfor er vi enige med Frank Jensen, overborgmester i København, der i efterårets debat om landdistrikter fandt en konflikt mellem by og land i Danmark "kunstig", fordi hovedstadens serviceerhverv har brug for landdistrikternes produktion og omvendt.

Hans grundtanke er rigtig, fordi den peger på den gensidighed, som langt hen ad vejen gælder imellem forskellige dele af Danmark. Det må dog ikke blokere for, at man politisk kan tænke i tiltag for landdistrikter, universitetsbyer eller hovedstad, hvilket et bredt flertal i Folketinget heldigvis også gør. Den nuværende regering og dens flertal fortjener således ros for at have stået i spidsen for en række tiltag, som medvirker til udvikling rundt i landet og i de danske landdistrikter.

Det er der da også alt mulig grund til. For mens Danmark som lille, åben økonomi har stor glæde af, at verden er åben for handel, nye indtryk og læring, så er det også vigtigt, at vi fortsat har fokus på at få alle dele af landet med i den udvikling. Eksempler fra andre nationer viser de negative konsekvenser, hvis udfordrede områder overlades til sig selv.

Tag USA, hvor et hurtigt kig på det politiske landkort viser, at Republikanerne har fat i Syden og de indre dele af landet - og dermed landdistrikterne, mens Demokraterne dominerer langs kysterne og de store byområder. Det er en udvikling, som blandt andet var afsættet for valget af Trump som præsident i 2016. Han mobiliserede mange af vælgerne i USA's landdistrikter på en fortælling om, at de var blevet tabere i globaliseringen, fordi de "Demokratiske" byområder sad på flæsk, jobs og vækst.

Ved efterårets midtvejsvalg i USA erobrede demokraterne tilmed en lang række af de valgdistrikter, som er forstæder til større byer. Det betyder, at de grøfter som Trump og andre har gravet imellem land og by, nu kan ende med at blive endnu dybere.

Det koster sammenhængskraft i landet, og har gjort det svært at skabe politisk enighed - senest illustreret ved at myndighederne har været lukkede i mange uger til stor skade for landet. Årsagerne til at USA er splittet mellem land og by er mange, men en ting er sikkert. Man har fra centralt, politisk hold ikke i tide været eksplicit om at sikre vækst på tværs af landet.

Vi har heldigvis valgt en anden vej i Danmark. Her har balancen mellem de forskellige dele af landet i langt højere grad fået politisk opmærksomhed på tværs af Folketinget. Det ikke bare i skåltaler, men også i handling. Det har vi oplevet med regeringens mange tiltag for at skabe vækst og udvikling i hele landet.

Regeringens ambitiøse udspil med udflytning af statslige arbejdspladser var et synligt og velkomment skridt til at sikre, at alle dele af landet har del i de arbejdspladser, som vurderes nødvendige for et velfungerende, offentligt Danmark.

Udflytningen af statslige job rummer selvfølgelig udfordringer, men heldigvis er der stærke, menneskelige ressourcer over hele Danmark, som nok skal gøre det til en succes. Vi glæder os således også over den brede politiske opbakning til tiltaget, da det netop er med til at øge sammenhængskraften.

Vi anerkender, at det at flytte en myndighed ud i landet er et enten/eller. For når man politisk udnytter de stærke juridiske kompetencer i Viborg til at lave et velfungerende "Nævnenes Hus", så går der selvfølgelig jobs fra København, hvor mange af klagenævnene tidligere lå. Sådan vil det nogle gange være med de politiske beslutninger, som skaber bedre balance i Danmark. Men heldigvis ikke altid, typiske er det til gensidig glæde.

Vi skal ikke ende med "amerikanske" grøfter på tværs af landet.