På kant: For år tilbage var jeg til julemesse i en kirke i Andesbjergene. Området havde lige været igennem en forfærdelig borgerkrig, og alle var i familie med en, eller kendte i det mindste en, der var forsvundet eller blevet dræbt.

Krigen var nærværende, man huskede den, og derfor var det rørende, da præsten efter gudstjenesten bad kirkegængerne ønske hinanden tillykke med freden. Folk krammede, mens de græd. Af sorg over dem de mistede og af glæde over igen at kunne leve frit og fredeligt.

I Danmark føles ufreden længere væk. Den generation, der oplevede krig og besættelse, er ved at forsvinde, og knap er de borte, før vi har glemt, hvad de fortalte os: At fred og frihed ikke kommer af sig selv. At vi aldrig må tage det for givet.

Men tegnene er her allerede. Uanset hvor man kigger hen, i Europa eller herhjemme, dukker der i disse år igen stærke kræfter op, som vil mindske vores rettigheder og så splid imellem os. Alene fordi vi kommer forskellige steder fra, lever på lidt forskellige måder og tror på forskellige guder.

Så når vi i aften skåler på et godt nytår, bør vi samtidig ønske hinanden tillykke med freden og med friheden. 2019 må gerne blive det år, hvor vi igen forstår, at vi alt for nemt kan miste begge dele.