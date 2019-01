Demokrati: I skyggen af de dystre udsigter for EU har Løkke Rasmussen udskrevet valg til et ungdomsparlament. Et godt forsøg på at gøre næste generation interesseret i politik. Det demokratiske styresystem kan have godt af et eftersyn.

I dagens aktuelle situation er det en enestående mulighed for at se på folkeafstemninger, som en del af det demokratisk beredskab. England er lærestykket i, hvad man aldrig må bruge en folkeafstemning til. Landet er i politisk opløsning som resultat af en forkvaklet og mislykket proces. Og det er historien om, hvordan en svag og hårdt presset statsminister forsøgte at redde sit eget politiske rygte ved at udskrive en folkeafstemning om Englands tilhørsforhold til EU.

Der er i hele EU store problemer med demokratiopfattelsen. I både Frankrig og Tyskland kan man se frem til at skulle forholde sig seriøst til problemet i forbindelse med højrepartiernes stærke vækst. Her taler man i svulstige vendinger om "folkesuveræniteten", der ikke må trues. Men folkeafstemninger er vanvid og hasardspil. Dogmet er, at et befolkningsflertal altid har ret. Det har de naturligvis ikke! Det siger kun noget om et flertals stemning på et givent tidspunkt, ikke nogen vurdering af en politisk situation. Det er det ansvarsfrie demokrati, man skal holde sig fra. Men folk elsker det. Man glemmer, at der altid skal være en, man kan klynge op.

Man behøver ikke være spåmand for at forudse, at også Machon har tabt. Det er ikke lykkedes for ham at få vedtaget en lov om, at også franskmændene er nødt til at betale for de udstrakte velfærdsgoder, de nyder. I vejen står den opfattelse, at staten er fjenden. Den samme gælder både for østlandene og middelhavslandene. Lavere skat og højere pension i en tidligere alder - det er, hvad, vi forlanger af staten.

Det er endnu muligt at tale lidt skæmtsomt om de politiske klaphatte, der går ind for folkeafstemninger, men det kan hurtigt blive alvor. Også danske partier til højre og venstre taler om, at man ikke skal være bange for folkets dom. I Sverige er højre på vej mod flertal, i Tyskland er der i løbet af dette efterår valg i tre delstater: Sachsen, Brandenburg og Thüringen. I alle tre står AfD. til at blive det største parti.

Men nu skal de unge lære demokratiforståelse i Danmark. Et godt forslag er at tage fat i to helt aktuelle eksempler på, hvad to unge danske politikere er optaget af her begyndelsen af det nye år: 1. En minister bekymrer sig om de offentligt ansattes høje sygefravær. Efter hendes vurdering kan det skyldes, at cheferne ikke forstår at rose deres medarbejdere. Hun vil nu tage initiativ til, at de uefterrettelige kommer på kursus og evt. afskediget, hvis de ikke ændrer praksis. 2. Et medlem af Folketinget har på sin morgentur bemærket, at der ligger mange tømte gaspatronhylstre og flyder på gaderne. Dem skal kommunen straks få samlet op. Vedkommende vil derefter fremsætte et lovforslag om en pantordning som på flasker. Og udstedelse af bøder.

Danmark er et demokratisk land, der styres af et folkevalgt ting. Med ansvar overfor grundloven træffer medlemmerne her de afgørende beslutninger.

Se til højre - se til venstre

hele regimentet drejer om!