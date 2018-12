Følsomhed er en styrke

Julen er en social tid, og roen kommer ikke uden videre, så den skal vi insistere på og skabe ud af omsorg for os selv og vores nærmeste. Jeg er blevet mere følsom de senere år. Ærligt talt plejede jeg at rynke på panden af mennesker, som har en lavere tærskel for overstimulering, eller som siger det højt, når de har brug for en pause. Og det på trods af, at jeg altid selv har været både sensitiv og følsom og i stand til at aflæse signaler, næsten før de blev sendt. Men jeg plejede ikke at lytte til mig selv eller tage min krops signaler alvorligt. Det var mit indtryk, at styrken sad i at kunne blive ved, altid stå midt i det hele, aldrig give op.

Min følsomhed er intensiveret, og jeg tror, det skyldes, at vores hverdag er mindre travl, end den plejede at være. Det kunne opfattes som en svaghed, men jo bedre jeg kender mig selv og mine børn, jo tydeligere bliver det, at følsomheden er en styrke. Mine børn siger ind i mellem "Jeg har givet alt, jeg har, så vi er nødt til at aflyse vores aftaler i morgen", og jeg bliver ofte instinktivt irriteret - skal vi så skuffe nogen ved at være dem, der melder fra?

Men efterhånden erfarer jeg, at når vi respekterer os selv, viser vi samtidig vejen for dem, som måske har sværere ved det. Målet er naturligvis kun at planlægge det, man kan rumme, så man slipper for at aflyse, men jeg ved også fra mig selv, at når jeg møder respektfuld ærlighed hos andre, bliver jeg inspireret til at mærke efter, og hvem kender ikke følelsen af lettelse, når nogen aflyser, og man med det samme forstår, at man også selv trængte mere til ro end aktivitet?

Min sensitivitet er ikke særlig, sådan som det ellers er blevet populært at sige, men den udmærker sig i et samfund, hvor mange har så travlt, at deres medfødte sensitivitet og følsomhed ofte bliver skubbet til side til fordel for en såkaldt robusthed, som måske i virkeligheden er en måde at maskere en form for bedøvelse eller lammelse. Måske er det, at man kan klare helt utroligt meget, og aldrig bliver træt, og altid helst vil være der, hvor det sker, ikke er et udtryk for styrke men for en evne til at overleve, på trods? Og det er det, jeg forsøger at undgå: At leve på trods.

Hvorfor skulle jeg, når jeg i stedet kan leve meningsfuldt og nærværende, blot jeg øver mig i at mærke efter og prioritere det, der skaber balance fremfor underskud? Og hvilket bedre tidspunkt til at mærke efter end julen, hvor nærværet står og venter forude, hvis vi kan sortere i distraktionerne, som lokker fra højre og venstre.