Festerne forstyrrer vores daglige rutiner - heldigvis

Der er forskel på, hvordan fester ender. Sniger folk sig hjem? Går de fulde i seng? Eller er der dans eller samtale, som får os til at glemme natten, der kommer? Hvordan en fest ender, kan ikke undgå at sige noget om selve festen.

Vi har lige været igennem julen. Julen begynder tidligere og tidligere, bliver vi enige om hvert år, når vi ser julepynten i forretningerne og reklamerne for and og rødkål i avisen. Og på samme måde synes jeg, at julen slutter tidligere og tidligere. Nogen gange har jeg det sådan, at jeg næsten ikke har fået sagt amen i kirken, før juletræet på Flakhaven er kørt væk og den tætte trafik i gaderne begynder igen, nu med gaver, der skal byttes. Det lille Jesusbarn bliver født og tjep! - er det som om det hele bliver smidt ud med badevandet - den skønne tid, hvor dagene er anderledes. Hvor vi ser på hinanden på en anden måde og er sammen på en anden måde, ja, hvor vi fester sammen.

Det er ligesom fødslerne i dag. Ud af vagten og hjem, huj hej hvor det går. Det er slut med fødselsafsnit med fællesskab omkring vuggerne på firesengsstuerne, hvor vi gik søvndrukne rundt i det hvide patienttøj og lærte at bade barnet og give bryst under kyndig vejledning af en moden kvinde.

Det er vigtige øjeblikke i vores liv. Vi burde trække øjeblikkene ud. Men vi gør det ikke. Vi skal videre.

Mange fortæller om religiøse fester, som de har oplevet i udlandet. Tænk sig, brylluppet varede i flere dage, beretter de med lys i øjnene. Vi er fascineret af det, men vi kan åbenbart ikke selv. Vi elsker vores arbejde, og vi elsker vores hverdag. Og intet ondt i det. Det er faktisk godt. Det er jo hverdagene, der er flest af.

Men der sker jo noget med os, når vi fester sammen. Vi bliver til et fællesskab. Festen samler os. Og det gør os godt. Vi kan lære af dem omkring os. I Grønland f.eks. forstår man at af-feste julen. Det sker den 6. januar, hvor man går i kirke, og juletræet tændes for sidste gang, og man synger de kendte julesalmer og besøger hinanden og siger farvel til julen.

Helligtrekonger hører vi om de tre vise mænd, der har set stjernen og er kommet langvejsfra for at tilbede den nyfødte kongesøn. De rider den officielle vej indenom Kong Herodes i Jerusalem på vej dertil, men det gør de ikke på vej tilbage. De rider hjem ad en anden vej, står der. De er i en drøm blev advaret mod Herodes' onde hensigter.

Det motiv med at vende hjem ad en anden vej, synes jeg, kan være ledestjerne for hvad der sker, når vi har været med til at fejre en fest med dybde. Så er der sket noget med os. Vi er måske blevet inspireret af noget en anden sagde. Eller vi er blevet flyttet i forhold til vores standpunkter. Eller vi er blevet påvirket emotionelt, kommet tæt på et andet menneske, opdaget hvad tillid er, haft en fortrolig samtale. Der kan ske meget til fester, der gør, at vi kan vende hjem ad en anden vej. Og det gør os godt. Og det er måske det festerne betyder for os. Vi bliver revet ud af vores trummerum. Vi bliver forstyrret i vores daglige rutine. Vi får nye øjne at se med. Og mærker måske livet på en ny måde, så vi simpelt hen bliver glade for at vi lever.