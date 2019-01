Fascinationen af 'breaking news' er gået over gevind

Indsats: 6. januar brokker Peter Rasmussen sig over, at politiet ikke tilstrækkelig hurtigt har informeret om, hvad der skete ved togulykken på Storebæltsbroen, men at deres indsats "i bedste fald kan betegnes som urutineret håndtering af en vanskelig opgave. I værste fald var det klodset og helt unødvendig tilbageholdelse af oplysninger."

Politiet udtalte at "Vi går efter verificerede oplysninger, og derfor kommer vi lidt senere end I (altså pressen) ønsker det. Men så er vi også sikre", men det kommenterer Rasmussen hånligt med, at man først senere fandt ud af, at antallet af dræbte ikke var seks, men otte.

Det er ikke tilfældigt, at sådan et indlæg er skrevet af en journalist. I dag er medierne - og dermed journalisterne- fuldstændie forblændede af det, som man med et tåbelig importeret - naturligvis fra USA - udtryk kalder "Breaking news". 80 pct. af DR1's nyhedsudsendelse den pågældende dag handlede om ulykken og de sidste 20 pct. om oversvømmelserne i den sydlige del af landet.

Og journalisterne jagtede de sagesløse passagerer fra toget for at få dem til at komme med en ligegyldig udtalelse, mens TV2's helikopter cirklede rundt over toget som en anden grib. Hvorfor? Fordi der ifølge Peter Rasmussen var tale om "en sag af så betydelig offentlig interesse". Og hvorfor er den af betydelig offentlig interesse? Ja, der blev dræbt otte personer, og det var forfærdeligt, ikke mindst for deres pårørende.

Men det er altså ikke meget mere end der blev dræbt om dagen i Syrien, da det gik hårdest til. Men mediernes mål er at hidse os alle sammen op og helt glemme, at ulykken er af overskuelig omfang - og så bliver den "af offentlig interesse". Hvad ville der være sket, hvis vi havde skullet vente et par timer eller måske endda dage med at få oplysninger om den? Intet.

Ville Peter Rasmussen have handlet anderledes, hvis der ikke var otte, men kun fem ofre? Og hvilken forskel ville det gøre for ham og alle os andre, hvis det ikke var en trailer, der var faldet af godstoget og braset ind i persontoget, men noget andet? Det ville naturligvis ikke gøre nogen som helst forskel.

Det eneste, Peter Rasmussen og en stor del af seerne er ude efter, er underholdning. Spænding, som han kan tale med sin kone om og med kollegerne dagen efter. Det har medierne opdraget dem til, og nu forlanger de stadig mere breaking news. Der er tale om en uhyggelig, ond cirkel.