På kant: Man skal være meget livstræt for ikke at kunne gispe af fryd over sekundet, hvor tusindvis af stjerner folder sig ud over himlen. For beskueren udløser det visuelle bombardement et endorfin-rush, som forplanter sig som et landsdækkende "woouw". Selve ild-betvingeren regererer et kort øjeblik over universet. Én gang om året kan mænd med stolthed lege drenge. Bombe-Brian og Krudttossen leverer skytset.Fyrværkeri er topmålet af dekadence. På godt og ondt. At sætte ild til femhundredekronesedler og fyre dem op i luften er i det store billede meningsløst, og det er både dét, der gør det umanerligt fedt - og helt uforsvarligt at fortsætte med.Diskussionen om et forbud blusser op med jævne mellemrum. I år der det Socialdemokratiet, der vil have de farligste raketter pillet af markedet, indføre forbudszoner og øge kontrollen med salget af ulovligt fyrværkeri.At vi i 2018 stadig med åbne øjne (og nogle endda uden beskyttelsesbriller) går direkte ind i en nat, hvor mere end 200 danskere kommer til skade, er svært at forstå. Selv om ulykken i Seest fik interessen til at dale, så bruger vi hvert år over 300 millioner kroner på fyrværkeri. Og bagefter et millionbeløb på at behandle dem, der kom til skade. Nogle af dem invalideret for livet.Skades-argumentet er gammelt. Den personlige frihed til at tage en risiko og opnå et øjebliks eufori vægter for flertallet højere. Jeg forstår det, og indtil nu har jeg med glæde kigget med - på behøring afstand.Men det er som om et andet argument trænger sig på. I en tid med en ny bevidsthed om klimaaftryk, hvor vi tæller på knapper i forhold til flyrejser, røde bøffer og engangsplastik, så virker det endnu mere meningsløst at bede kineserne om - for sjovs skyld - at fyre op under CO2-forbruget og producere raketter og batterier, som derefter fragtes om på den anden side af jorden.Jeg er ikke hellig og nyder mit CO2 med velbehag. Men nytåret bliver uden fyrværkeri i år. Så må vi finde en anden måde at få endorfinerne til at rulle.