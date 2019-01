En symbolsk kasket og et viralt klip: Alt hvad der er galt med mennesker

På kant: På trods af daglige politiske udmeldinger herhjemme, er det en historie fra USA, der har gjort mest indtryk i denne uge. Fordi den er et billede på alt, hvad der er galt med os mennesker for tiden.

Det hele begyndte som så ofte før med et viralt klip: Sidste fredag, hvor flere demonstrationer var stimlet sammen foran Lincoln Memorial i Washington DC, stødte en gruppe drenge fra en katolsk anti-abort-march sammen med en mand, der demonstrerede for USA's oprindelige folk. I et ét minut langt klip ser man en ung high school-elev med en "Make America Great Again"-kasket - omgivet af sine venner - nedstirre og gøre grin med en ældre mand af indiansk afstamning.

Scenen er så symbolsk, som den overhovedet kan være. MAGA-hatten er blevet et symbol på Trump, racisme, had og den partiskhed, der præger "The Divided States of America", og inden nogen havde faktatjekket, hvad der egentligt var sket, havde Twitter-domstolen udstødt sin kendelse. Men efterhånden dukkede mere videomateriale op, og så begyndte nuancerne at træde frem. Den ét minut lange scene var en del af et to timer langt optrin, hvor en helt tredje gruppe forinden havde chikaneret de katolske drenge. Sandheden viste sig ikke at være så sort/hvid, som det første klip havde givet indtryk af.

Nu vendte bordet, og Trump var ikke længe om at bruge sagen til at understøtte et af sine vigtigste mantraer. I et tweet fra i tirsdags, konkluderede han, at de katolske high school-drenge "er blevet symboler på Fake News".

For alle, der bekymrer sig for debatkulturen på sociale medier, er historien uendeligt fortvivlende. Fordi den viser, hvor forhippede vi er på at blive bekræftet i vores forudindtagede holdninger og hellere vil ty til en hurtig konklusion end afvente fakta. Med fakta følger nemlig en overhængende fare for at blive klogere. Og så bliver alting mere indviklet.