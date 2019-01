Du må gerne være her - men det ville hjælpe at lægge sløret

Integration: I lørdagens kronik i avisen Danmark skrev Nour Shaaban om sin families kamp for at blive accepteret i vores samfund, og jeg kan umiddelbart kun give hende ret i, at det er ikke nemt, når den ene halvdel af vores politikere stort set ser alle udlændinge fra bl.a. Syrien som potentielle terrorister. og den anden halvdel er så lalleglade. at alle bliver budt velkomne til Danmark, selvom deres motiver står hen i det uvisse.

Problemet med begge fløje er, at ingen af dem har - eller måske slet ikke ønsker at vide - de faktuelle forhold om de enkelte familier, der har fundet vej til Danmark. Det er simpelthen politik på et, i mine øjne forkert grundlag. Den ene part vil hellere udvise en masse velfungerende mennesker fremfor at bøje af og vedgå, at de måske er gået for langt; modsat vil den anden part hellere beholde dømte forbrydere og andre, der åbenlyst erklærer, at de ikke vil vores land noget godt, udelukkende for politikkens skyld - så blæse være med, om det er rigtigt, bare det er politisk korrekt.

Men Nour Shaaban, nu kan jeg på dit billede se, at du bærer tørklæde og så er min konklusion umiddelbart, at du er troende muslim og ikke har til hensigt at afgive din tro. Det behøver du så sandelig heller ikke, men i og med du skriver, at I gør alt for at blive integreret, bør du være klar over, at et tørklæde sender nogle negative signaler om netop ønsket om integration. Vi har såmænd masser af forskellige trosretninger i Danmark, men alle, på nær muslimer, holder det rimeligt indenfor hjemmets fire vægge. Hvor tit ser du f.eks. jøder bære kalot i det offentlige rum?

Selvfølgelig er det forkert at sende familier, der 100 pct. prøver at integrere sig tilbage til en yderst tvivlsom fremtid i deres oprindelseslande - det er vi helt enige om. Men du må forstå, uden jeg på nogen måde vil generelisere, at det er et faktum, at muslimer fra Mellemøsten fylder alt, alt for meget i vores statistikker, både de kriminelle, såvel som de sociale - udgifterne til folk af anden etnisk herkomst er i nærheden af 36 milliarder, så der er vel ikke noget at sige til, at den almindelige dansker er blevet meget skeptisk med, hvem der skal blive i vores land?