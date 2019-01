Drop dine luftkasteller med masterne - hvad med Englandsfærgen, Kronborg?

Luftigt: Vi er mange, der helst så den 170 km lange højspændingsforbindelse fra grænsen til Idomlund gravet ned.

Men nu er de tekniske muligheder undersøgt i ind- og udland med den konklusion, at det desværre ikke er teknisk muligt.

Anders Kronborg har til gengæld så brugt meget spalteplads på at vende sten og skælde ud på alle beslutningstagere. Tankevækkende, at han ikke bruger energi på at forklare vælgerne, hvorfor hans eget parti er en del af beslutningen om at flytte overskydende strøm/energi rundt i Europa, herunder Vestjylland. Eller bare komme med et enkelt teknisk forslag, der kan trylle luftkasteller om til jordkabler.

Men jeg har en ny sag til Anders Kronborg. Skal vi ikke arbejde på at få Englandsfærgen og krydstogtskibene til at anlægge ved havnen i Ribe, men først efter at klapbroen er etableret? Er det teknisk muligt? Vi tager ikke et nej for et nej - og vi vil have alle sø sten vendt i den sag. God valgkamp!