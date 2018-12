Det skal være lige så nemt at vælge plejehjem som et hotel til ferien

Overblik: Det er nemt at gå på nettet og finde et hotel til skiferien i Østrig eller en feriebolig ved Vesterhavet. Nu bliver det også meget nemmere at gå på nettet og se hvilke plejehjem, der findes. Både i ens egen kommune og andre steder i landet.

På Plejehjemsoversigten.dk kan man nu finde en oversigt over ca. 950 plejehjem i Danmark.

Her kan ældre og deres pårørende læse stort og småt om det enkelte plejehjem, se billeder og læse en beskrivelse af stedet:

Må man have sin kanariefugl med? Hvilke aktiviteter er der? Bliver maden lavet på stedet, og hvad synes plejehjemslederen, der er det vigtigste ved plejehjemmet?

Oplysningerne kommer fra kommuner og friplejehjem for hvem, det nu er lovpligtigt at oprette en profil på Plejehjemsoversigten. Det betyder, at alle plejehjem for ældre i Danmark skal have en profil.Jeg har sammen med satspuljepartierne etableret Plejehjemsoversigten, fordi det kan være en stor og svær beslutning at flytte på plejehjem. Der er mange spørgsmål, man gerne vil have svar på, inden man beslutter sig for sin sidste bolig.

For i bund og grund vil vi alle gerne fortsætte med at leve det liv, vi har levet i årevis. Også selvom vi har fået brug for hjælp og skal flytte på plejehjem.

Derfor kan det også være en god idé at bruge Plejehjemsoversigten til at få et overblik, før man for alvor står i situationen.

Jeg har set mennesker, der har kunnet alt om morgenen og ingenting om aftenen. Pludselig står man måske med et behov, og så kan det være godt både for en selv og for ens pårørende, at man allerede der ved, hvor man gerne vil bo, hvis man får brug for pleje.

Oversigten er lavet sådan, at man kan sammenligne plejehjemmene. Så hvis man elsker at komme ud, vil man måske kigge efter et plejehjem med have. Det kan også være rart at vide, hvordan ser boligerne ud? Hvilke værdier arbejdes der efter? Bor der dyr? Og hvordan samarbejdes der med de pårørende?

Det er ikke sikkert, at man får behov for en plejehjemsplads. Men hvis nu, så har man selv taget stilling.

Når man så har fundet nogle plejehjem - så kan man jo tage på besøg og mærke efter om værdierne også kan mærkes i stemningen. Det tror jeg, mange vil have glæde af.