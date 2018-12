Det knuser mit hjerte at se de liberale besat af DF

Liberalt opråb: Dansk Folkeparti har erklæret krig mod liberalismen, som vi kender den.

Deres hensigt er og bliver at træffe protektionistiske og fremmedfjendske afgørelser på et liberalt grundlag, der nu mere end nogensinde ligger fjernt fra dem.

Danmark er ikke længere besat. Men det kan i høj grad føles sådan, når man ser på den nyligt gennemførte finanslov. Ganske vist blev den ikke udsendt, som opråbet blev det i 1940, men det bliver tydeligere og tydeligere, at vores såkaldte liberale regering er besat af Dansk Folkeparti. Væk er hævning af pensionsalderen. Væk er topskattelettelser. Væk er en liberal tilgang til den internationale arbejdskraft, vi i så høj grad har brug for. Og hvad har vi fået i stedet? Mere kage til at fejre ulykken hos dem, der flygter fra krig i stedet for hjælp til disse. Mere grænsekontrol i stedet for kontrol inden for Danmarks grænser. Mere pleasing af DF i stedet for en regering, der fører sin egen politik.

Lad os nu gøre op med symbolpolitikken og tage ansvar. For Danmark har brug for det. Som social-liberal knuser det mit hjerte, at se Lars Løkke og Kristian Jensen sælge ud af de liberale værdier, Danmark har så godt af, til fordel for lidt længere tid med ministerbiler. Det piner mig at se liberalismen blive kogt ned til symbolske afgiftsændringer. Jeg er ikke liberal for at kunne have en lidt billigere båd. Jeg er ikke liberal for at kunne nyde en lidt billigere øl. Jeg er liberal for den personlige frihed, og for et samfund der går imod alt det, DF står for.

Det er tid til en ændring i dansk politik. Så kære Lars Løkke. Kære Kristian Jensen. Befri Danmark fra DF's nationalkaprende besættelse, og før den politik, Danmarks liberale parti, er bygget på. Vi skal turde stå fast på vores værdier, for ellers rykker landet sig ikke i nogen positiv retning. Det mindste man skal kunne forvente af en regering, er at den fører deres egen politik. Dansk politik er ikke militant besat. Men den nye finanslov afspejler ikke det frie valg, der blev truffet i 2015.