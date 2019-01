Det er ikke meningen, at man skal arbejde, til man dør

Nedslidt: Det er ikke sikkert, du tænker voldsomt meget på din pension, hvis du er en murer på 18 år. Men det burde du måske. For murere og alle de andre, der har et arbejde, der slider hårdt på kroppen, skal ikke vente sig et langt og sundt pensionistliv, som tingene ser ud nu. Vores 18-årige murerlærlinge eller sosu-elev kan nemlig først gå på pension, når de er 75 år. Det er svært at forstå, hvad partierne bag den lovgivning har forestillet sig. For det er ganske få, der kan arbejde så længe. Og spørgsmålet er også, om det er rimeligt.

I Enhedslisten mener vi, at der skal være ret til et ordentligt seniorliv. Hvor der stadig er helbred, kræfter og energi til at tage på legeplads med børnebørnene, ordne haven, gå til seniorfodbold eller hvad man nu måtte have lyst til. Derfor skal det være en rettighed, at vi kan trække os tilbage, når man har arbejdet i fyrre år. Her skal man så leve af en ydelse på niveau med dagpengene, indtil man når pensionsalderen.

Hvorfor? Fordi dem der har de korteste uddannelse og de laveste lønninger også oftest starter arbejdslivet tidligt og bliver mest slidt. Og når pensionsalderen stiger og stiger, som Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og de andre har besluttet, ja, så rammer det skævt.

Selvfølgelig skal ingen tvinges på pension. Mange kan og vil gerne arbejde længere. Andre vil gerne, men har brug for nedsat tid for at kunne klare det. Det skal også være muligt. Det bør faktisk være en rettighed efter 35 år på arbejdsmarkedet at kunne gå på nedsat tid og få dagpenge i stedet. På den måde sørger vi for, at flere holder længere.

Med vores forslag bliver hele pensionssystemet mere retfærdigt. For konsekvenserne af et længere arbejdsliv med hårde belastninger slår benhårdt igennem i alderdommen. Akademikere har fire år mere på pension uden at være hæmmet af sygdom i helt almindelige hverdagsaktiviteter.

Som en slagteriarbejde formulerede det her i avisen: "Når de højtuddannede går på pension, kan de tumle med børnebørnene, mens vi knap nok kan tage sokker på". Det skal vi tage højde for.

Venstre, LA, Konservative og Dansk Folkeparti er sammen med socialdemokraterne og Radikale i uskøn forening fælles om, at pensionsalderen ikke bare skal være rekordhøj - den skal stige igen allerede næste år. Og Enhedslisten har i årevis forsøgt at råbe partierne op om konsekvenserne.

Derfor er det dejligt, at socialdemokraterne er kommet med et forslag, der skal give mulighed for en lidt lavere pensionsalder - to eller tre år tidligere for dem i de hårdeste job, siger de. Jeg er glad for, at de ser problemerne, og jeg håber, at vi kan forhandle os frem til noget rigtig godt. Men vi er ikke i mål.

Socialdemokraterne sidder stadig fast i aftalen om, at pensionsalderen skal stige igen og igen og igen. Og deres forslag indebærer også, at muligheden for tidligere tilbagetrækning skal følge med pensionsalderen op. Med andre ord: den i dag 18-årige murerlærling eller sosu-elev vil få en pensionsalder på 72 år i stedet for 75 år. Det er selvfølgelig bedre, men det løser ikke det grundlæggende problem: at dem i de mest nedslidende job kommer i klemme.

Jeg kender og har mødt alt for mange mennesker, som besidder nogle af de vigtigste job i vores samfund. De bygger, de passer på os andre, de har stressende job og de tager en stor tørn. De skal selvfølgelig også skal have en værdig og glad alderdom. Med tid og overskud. Det er ikke meningen, at man skal arbejde til man dør.