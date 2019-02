Det er herude i det nære alt det lette håndteres

Ved de, hvordan situationen er i "det nære", de taler om, når de taler om deres plan om en sundhedsreform, statsministeren og hans ministre? Ved de, hvad de taler om, når de ryster op med det nærmest fornærmende til lejligheden opfundne slogan:" Det, der ikke er svært, skal være nært"? Ved de, hvor vanskelig situationen er i dag i mange kommuner? Ved de, hvad det betyder i kommunerne, at de ældre bliver flere og stadig ældre? Ved de, hvor meget de pårørende må tage sig på, fordi kommunerne allerede i dag både fagligt og administrativt har så svært ved at klare den øgede belastning af ældre mennesker, der bare bliver ældre og svagelige, eller kommer tidligere hjem fra sygehusene, end det i mange tilfælde er forsvarligt? Ved de, hvor mange ældre, der allerede i dag må genindlægges, fordi besparelserne på hjemmeplejen er skåret ind til benet? Ved de, hvor mange praktiserende læger, der enten er ved at gå i knæ af antallet af patienter, ikke er dygtige nok til at klare mere komplicerede ting, eller rent faktisk slet ikke findes i det højt besungne nære? Og forestiller de sig, hvad det vil betyde, hvis man lægger endnu flere "lette" opgaver ud i det nære?? Ved de, at man dermed dynger endnu flere og endnu sværere opgaver ud til de kommuner, der har det svært nok med alle "de lette opgaver", de allerede skal håndtere?

Det ville være utrolig nyttigt, om regeringens ministre og deres støttekammerater fra DF ville ulejlige sig ud i det åbne land og se, hvordan dagligdagen former sig, på kommunekontoret og hos de ældre og deres pårørende, og blev klar over, hvor meget der skal spares også på vitale områder. I min kommune f.eks. får de ældre nu bad hver tredje uge. Tøjvask sker med samme interval. De får gjort rent 10 gange om året, hvilket dog ikke indbefatter gulvvask. ER der nogen der forestiller sig, hvordan et hjem kommer til at se ud efter bare et halvt års forløb? Er der nogen der forestiller sig, at der kan blive tale om livskvalitet for ældre borgere, men også for deres hjælpere, der begge parter står i fare for at bukke under gr. manglende hygiejne? Med sygehusindlæggelse til følge? Forestiller politikerne bag sundhedsreformen sig, hvor bange ældre kan blive over, at de nu åbenbart skal betegnes som de, der helst skal holdes ude fra sygehusene. Og i alle tilfælde skal sendes hjem så tidligt, det er gørligt og blive overladt til en utilstrækkelig kommunal service uden tilstrækkelig daglig omsorg og træning? Forestiller man sig hvor svært det bliver at holde på læger og hjemmeplejere, som føler de slet ikke kan give den pleje og omsorg, de troede, de skulle give borgerne? Og hvor svært det bliver at rekruttere nye? Men nu vil regeringen og dens støttekammerater lægge endnu flere opgaver på kommunerne, opgaver som man for fremme af salget af ideen kalder "lette", men som handler om svære ting, som tidligere har ligget i regionerne, f.eks. psykisk syge børn og voksne, handicappede, hjertesyge mv. "Det lette skal være nært..." Man må håbe, at besindige fol k får forpurret den sundhedsreform.

Der er altid ting at rette, men det er at spille hasard med borgernes tryghed og velfærd, at spille det hele op i luften, når tingene kan rettes i det nuværende system, hvor arbejdet i øvrigt er i gang mange, mange steder. Man ønsker, at behandlingen af borgerne skal være ens over hele landet, hvorefter man lægger meget svære opgaver ud til 98 kommuner i stedet for at lade fem regioner tage sig af det, de har vist, at de kunne klare bedre, end mange havde troet. Og så godt, at vi har et internationalt ry for vores gode sundhedsvæsen. Og andet samles centralt, til trods for, at medierne svømmer over med historier om, hvor ringe staten er til at styre det, de allerede har med at gøre.

Regeringen skulle hellere have taget sig på at få vedtaget en udligningsreform, som kunne sikre, at kommunerne over hele landet havde nogenlunde ens vilkår og en mulighed for at klare de opgaver, de allerede har, på en forsvarlig måde. "Vi skal have et Danmark i balance," lyder et af de andre slagord. Men landet kommer jo ikke i balance, så længe man med flid og uden at tænke sig om, eller for at line op til valget, laver reformer, der udhuler mange kommuners mulighed for at være selvbærende. Det lappes jo ikke ved at flytte en halv styrelse og et råd eller to ud i provinsen. Og det lappes slet ikke, hvis man ikke magter at lade pengene flytte med ud. Og nu øger man så presset på kommunerne uden at respektere, at mange allerede lokalt er i gang med at løse nogle udestående problemer med hjælp fra regioner og sygehuse. Og uden at respektere, at udviklingen ikke kan forceres frem, så længe der mangler penge, fagpersonale og praktiserende læger. Taberne bliver patienterne.

Det er jo ulideligt at høre på for os, der bor udenfor Valby bakke og daglig må leve i områder med meget svag vækst og et svagt indkomstgrundlag og deraf flydende f.eks. elendig omsorg for de ældre, at statsministeren ved enhver lejlighed taler om, hvor godt det går, og hvor velhavende vi er i Danmark. Det er der måske nogle der er, men der er sandelig også mange, der ikke kan begribe, hvorfor goderne så ikke skal fordeles, så det ikke bare blive overfladesnak at tale om et land i balance. Vi er så lille et land at det måtte kunne være muligt at efterleve egne slagord.