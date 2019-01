Der skal være råd til alle - og det har vi

Sundhed: Du ved, hvordan det føles, hvis du ikke kan nå alt det, du skal. Kroppen er oppe at køre. Du bliver helt i tvivl, om du har husket det hele. Det er ikke nogen rar følelse.Alle har travlt engang imellem. Ingen kan holde til at have travlt hele tiden. Men det har de i sundhedsvæsenet.

Som en sygeplejerske har fortalt: "Det gør ondt, når patienter bemærker: I siger altid, I kommer om to minutter, men I kommer aldrig igen". Tænk sig at have det sådan. Og tænk sig at få den besked.

Socialdemokratiet vil ansætte 1.000 flere sygeplejersker. Der skal være tid til at tage sig ordentligt af dem, der har brug for hjælp. En trøstende arm om skulderen. Et knus. Eller en hånd at holde i.

Jeg har altid syntes, at venteværelset er et mærkeligt rum. Jeg tager mig selv i at kigge en ekstra gang rundt på de andre, der også sidder og venter. Hvor alvorligt er det?

Sidst jeg var der, fik jeg en influenzavaccination. Og så er det jo let nok. Ind i 10 minutter, og livet går videre. Jeg har også siddet der som pårørende. Fået svære beskeder. Andre gang glædelige. Jeg har siddet der med små børn med høj feber. Det er i venteværelset, jeg har følt mig allermest sårbar

Når vi er allermest sårbare og udsatte, har vi for alvor har brug for et stærkt velfærdssamfund.

Men velfærdssamfundet bliver ikke stærkere af de nedskæringer, som vi oplever lige nu.

De kommende år bliver vi flere ældre og børn. Der bliver opfundet ny medicin og bedre behandlingsformer. Det er alt sammen godt. Men det koster selvfølgelig noget, hvis vi skal have råd til at tilbyde den bedste behandling til dem, der har brug for den. Og hvis vi vil have et sundhedsvæsen, hvor der er tid til omsorg.

I sidste ende er det et politisk valg, om pengene skal følge med, når behovet stiger. I dag bliver der f.eks. kun sat penge af til én ældre, hver gang to får brug for velfærd.

Socialdemokratiet mener, at der skal være råd til alle.

Den gode nyhed er, at Danmark har råd til at styrke velfærdssamfundet. Men så kan vi ikke samtidig sænke skatten for dem, der har mest.

Når vi skal til valg senere på året, så bliver spørgsmålet, hvad vi synes er vigtigst lige nu: At sænke skatten? Eller at styrke velfærden?

Vi sætter velfærden først.

Personalet skal have mere tid til patienterne og de pårørende. På skadestuen, sygehuset og i psykiatrien. Lægen skal være tæt på. Ambulancen skal nå frem i tide. Der skal være et hospital i nærheden.

De seneste ti år er udviklingen gået en anden vej. Danmark er blevet mere og mere centraliseret. Vi har fået færre og større enheder, som er kommet længere væk fra borgerne. Sygehuse i byer som Kalundborg, Nakskov, Haderslev og Fredericia er lukket.

Selvfølgelig er det godt, at den specialiserede behandling samles, så den bliver så god som overhovedet muligt. Men det behøver jo ikke være sådan, at man skal køre langt for helt almindelige og ukomplicerede sygdomme.

Derfor siger vi nej til mere centralisering.

Vi vil holde fast i, at det skal være lokalpolitikere, der er med til at afgøre lokale sundhedsspørgsmål. Embedsmænd og professionelle bestyrelser kan mange ting, men det er trods alt politisk, at vi har skabt kronjuvelen i det danske velfærdssamfund: Fri og lige adgang til sundhed.

Det er derfor, at du ikke har brug for en forsikringsordning, hvis du bliver syg. At der ikke kommer en regning, mens du ligger på hospitalsstuen. Det er resultaterne af politiske valg. Næste skridt er at sikre mere tid til omsorg.

Nye nærhospitaler, så afstandene bliver kortere, når du skal have taget blodprøver eller til opfølgende undersøgelser efter en operation. Vi foreslår også en tjenestepligt for nyuddannede læger, så alle danskere får en læge, hvor de bor.

Der er ikke er brug for mere centralisering i sundhedsvæsenet. Der er brug for nærhed, tid og omsorg.