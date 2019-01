Der er noget galt, når man bruger sine rettigheder til at mobbe

Dagens Danmark: En replik til Erik Dagøs indlæg om Elvir Abaz' kronik i avisen Danmark 3. januar: Jo, Erik Dagø, Elvir Abaz er så absolut en af vor egne på trods af sit ikke så danskklingende navn. I hvert fald en af "mine egne", og jeg vil tro - uden at kunne sætte procenter på - at det også gælder for rigtig mange andre i dette land.

Det, han skriver, er hverken bavl eller perfidt. Han har så ganske ret i, at det "perfide og umenneskelige" er et prædikat, der klart passer på såvel Støjbjergs og Henriksens kamp for at gøre det totalt utåleligt for mange flygtninge og indvandrere - især dem med muslimsk baggrund - at leve og føle sig anerkendt som medborgere i Danmark.

Din påstand om, at disse to er valgt af et flertal af borgerne, må vist også tages med et gran salt. Venstre har 46 medlemmer i Folketinget mens DF har 37, det kan efter min regnestok ikke udgøre et flertal. Og med hensyn til at være folkevalgt, så giver historien os jo utallige eksempler på, at dette ikke nødvendigvis er garant for en anstændig og medmenneskelig opførsel.

Elvir Abaz påpeger så rigtig, at vores ytringsfrihed er af stor værdi for et demokrati, så magthaverne ikke misbruger den magt, vi har overladt til dem. Men når de samme magthavere i ytringsfrihedens navn føler sig kaldet til at udskamme, mobbe og undertrykke de svageste i samfundet, så er noget gået helt galt.

At Elvir Abaz skulle bruge sin politiuniform som legitimitet for sin mening har ingen gang på jorden. Intet sted i artiklen nævner han sit job. Når man sender læserbreve eller debatindlæg til aviserne, er det vel ganske normalt, at man skriver navn, bopæl og stilling. Kun derfra ved du, at han er politiassistent.

Jeg kan helt stå inde for dette citat fra hans indlæg: "Vores frihedsrettigheder og vores retssamfund er i dag mere truet af højrefløjens umættelige grænseløse populisme end af muslimerne, den faretruende migration og indvandring."

På samme måde vil jeg gerne gøre filminstruktør og kunstner Vladimir Tomic' ord fra et debatindlæg om nationalisme i Politiken 3. januar til mine: "Giv ikke magten til nationalisterne, de vil ødelægge landet".