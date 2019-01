Departementscheferne er ved at slå til igen

Nu skal det gå ud over vores sundhedssystem.

Alle rapporter tyder på, at Slotsholmens departementschefer er ved at følge deres faste drejebog - al magt til dem - og vil skabe en overordnet bestyrelse, hvor de reelt får hånd og halsret over alle vi danskeres sundhedssystem. En central bestyrelse uden nogen form for lokal forankring og viden om lokale forhold og behov.

De vil aldrig indrømme, at det er centralisering. Der vil blive taget en del gidsler, som bliver placeret i en bestyrelse, så det hele ser mere demokratisk ud. Men tag ikke fejl. En overordnet bestyrelse vil - som altid - være dybt centraliseret og reelt kontrolleret af departementscheferne.

Lad mig med det samme slå fast: Departementscheferne gør det ikke for at genere alle vi danskere. De gør det, fordi de virkelig selv tror på, at en central styring fra Slotsholmen er det bedste for alle danskere.

Det er bare ikke tilfældet. Det har vi utallige eksempler på. Senest har vi fået en videnskabelig analyse, der både dokumenterer, hvad det er, der sker, hvorfor det sker, og hvad konsekvenserne ved centralisering er.

Det er sket i professorerne Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensens veldokumenterede bog "Overmod og afmagt - Historien om det nye skat".

Professorerne beskriver, hvordan centraliseringen af Told & Skat under en departementschef ikke var resultatet af en gennemgribende analyse, men ganske simpelt, fordi departementscheferne greb chancen i forbindelse med de andre store centraliseringer omkring kommunalreformen til at opfylde en embedsmandsdrøm, der daterer sig helt tilbage til tiden efter 2. verdenskrig. Man ville skabe et gigantisk centralt styret system, der kunne stå for inddragelse af statens indtægter.

Professorerne kalder det "Myten om den rationelle organisation" og konkluderer, at "Ikke en af rationalisterne var synligt opmærksomme på, at den rationelle organisations effektivitetsmæssige overlegenhed savner empirisk støtte i forvaltnings- og organisationslitteraturen, og at modellen derfor i sig selv er en sejlivet myte". Eller på godt dansk: Der findes ikke skyggen af dokumentation for, at en centraliseret rationel organisation virker.

Jeg tror, at der er mange, der som mig har haft et langt liv i både små og store, offentlige og private virksomheder og institutioner, som deler min erfaring: En lille organisation er altid mere effektiv pr. medarbejder end en stor. Ansvaret er tættere på den enkelte, arbejdsglæden er af samme grund større, og videndeling er meget mere effektiv.

Men hvordan lykkedes det så Slotsholmen at få deres drøm gjort til virkelighed og politikerne til at skrive under? Det forklarer professorerne også. Ganske enkelt ved at sikre, at dem, der lavede beslutningsgrundlaget til politikerne, alle sværgede til "Den rationelle organisation". Ergo fik politikerne serveret en solid anbefaling om at skabe en centraliseret rationel organisation.

Beslutningsgrundlagets forfattere beskæftigede sig slet ikke med de, som professorerne skriver i bogen, "rigtigt mange normer og regler, kompetencer og opsamlede erfaringer, der er usynlige for ikke blot udenforstående, men også for administrative og politiske chefer, og i endnu højere grad for deres omnipotente kolleger i Finansministeriet". Eller på godt dansk: De mennesker, departementscheferne satte til at skrive politikernes beslutningsgrundlag, vidste ikke noget som helst om virkeligheden i hverken Told eller Skat.

De kendte kun til den teoretiske model, som er deres eget eksistensgrundlag, og som de derfor ikke overraskende er tilhængere af. Departementscheferne fik, hvad de havde bestilt. Som tyskerne siger: Keine hexerei, nur behändigkeit.

Der er ingen grund til at gå i detaljer med de forfærdelige konsekvenser, opfyldelsen af departementschefernes drøm har fået for Danmark. Ikke blot har vi mistet meget store milliardbeløb, kikset med at inddrive gæld, har ikke styr på ejendomsskatter og masser af andre små og store fejlgreb. Danskerne har også mistet tilliden til Skat, og det bidrager til, at vi også mister endnu en del af tilliden til politikerne og selve statsmagten, der i forvejen for to tredjedele af danskerne er blevet en fjern københavnsk magtelite.

Vi har også undermineret arbejdsglæden hos de tusinder af dygtige medarbejdere, der er tilbage i Skat. I det tidligere lokalt baserede system var de tæt på de borgere, de skal samarbejde med, og på de politikere, de samme borgere har valgt. I det centraliserede system er de blot blevet til nul-og-et-taller i store finansministerielle regneark. Og vel at mærke nul-og-et-taller, som deres kolleger i Finansministeriet først og fremmest opfatter som udgifter.

Midt i tragedien er det en lille glæde, at vores demokrati har vist sin styrke ved, at vores folkevalgte politikere nu er godt i gang med at rulle departementschefernes centralisering af Skat tilbage.

Politikerne har lyttet til virkeligheden og erkendt, at hele centraliseringen af Told & Skat, og hvad deraf fulgte, er en entydig katastrofe for Danmark. Derfor skal de ikke gentage katastrofen og sige ja til en ny version af departementschefernes centralistiske målsætning. Det er udemokratisk, uhensigtsmæssigt, usympatisk og ødelægger danskernes forhold til staten og vores sammenhængskraft.

Lad det ikke ske med vores allesammens sundhedssystem.