Den værste form for racisme

På kant: Racisme er altid forfærdelig, men den værste form er dog den, som kommer indpakket i påtaget godhed og narcisisme, den er svær at opdage og dermed bekæmpe. For krænkeren bruger racisme til at fremstille sig selv som godheden selv. Det er som at pakke lort ind i marcipan og kalde det kage.

Jeg oplever jævnligt denne form for racisme fra en stor gruppe venstrefløjstilhængere og deres hjernevaskede minoritetsslaver. De skaber en paralyseret gruppe, som bliver ofre og som ikke tror på sit eget værd. Rigtig mange fra diverse minoritetsgrupper æder det råt, for det giver et alibi for at slippe for at tage stilling og ikke mindst tage ansvar. Alibier bliver hurtig til sovepuder.

Hvis jeg f.eks. påtog mig alibiet "Jeg er et offer, fordi jeg er sort" - ja, så kunne jeg give min hudfarve skylden for alt, og jeg behøvede ikke gøre mit bedste. For når noget gik galt eller jeg blev afvist, kunne jeg altid bare sige: "Det er fordi, jeg er sort" - og jeg slap for at erkende, at jeg ikke har gjort det godt nok.

Denne form for racisme fungerer på en ret enkel måde. Man inddeler mennesker i grupper: Jeg er f.eks. sort, og så pådutter man mig en bestemt måde, jeg skal tænke og agere på, baseret på en offermentalitet, hvor min hudfarve som udgangspunkt er et problem og en begrænsning.

Nægter jeg at påtage mig offerrollen, og i stedet ser min hudfarve som noget positivt eller slet ikke tænker på den, så overdynger man mig med had og intolerance, indtil jeg makker ret som en god lille slave.

Se, det er rendyrket racisme, men jeg æder ikke deres lort, selvom den er pakket ind i marcipan.