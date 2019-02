Danmark støtter kanonbådsdiplomati mod Venezuela

Danmark burde stå vagt om den internationale orden, men Anders Samuelsen bakker blindt op om Trumps konfrontationspolitik mod Venezuela. Kanonbådsdiplomati hører den imperiale tidsalder til. Typisk var det engelske eller andre europæiske magter, hvis krigsskibe i det 19. århundrede blokerede en havn i et land, der ikke makkede ret, f.eks. gav adgang til engelske varer. I dag kan man trække stikket ved blokering af banktilførsler, lån, udenlandske beholdninger mv. I tilfældet Venezuela har USA og de fleste europæiske lande - herunder Danmark - anerkendt en oppositionsleder som præsident i Venezuela. Herefter vil USA beslaglægge de venezuelanske olieraffinaderier, Citgo, i USA. I Storbritannien er det venezuelanske guld indefrosset og USA's sikkerhedsrådgiver John Bolton truer med militær intervention. Som det hedder på spansk står Venezuela mellem muren og sværdet.

Hugo Chávez repræsenterede på mange måder i 1999 et tiltrængt skifte i Venezuela, hvor en lille overvejende hvid elite monopoliserede magten. Der blev opført billige boliger, kooperativer overtog en del af den private sektor og fattigdommen blev meget drastisk reduceret. Til gengæld er det svært at forsvare Nicolás Maduros styre, som siden 2014 har ført en katastrofal økonomisk politik. Inflationen er den værste i verden i nyere tid, næsten to millioner er udvandret siden 2015, og den indgroede voldskultur i Venezuela er forværret. Venezuelas afhængighed af olieeksport (95 pct. af eksportindtægterne) er blevet forværret under styret, og da prisen på olie faldt til en tredjedel på to år, rev det tæppet væk under økonomien. Hertil kommer regeringens mange andre fejl, ikke mindst en katastrofal fastkurspolitik kombineret med gunstig valutaadgang for private virksomheder, hvilket har ført til galopperende valutaspekulation. Den medfølgende vanskelighed med at betale for import af teknologi har igen ført til et drastisk fald i olieproduktionen. Endvidere har der været massiv kapitalflugt fra den private sektor (170 mia. dollars mellem 2004 og 2012).

Det forbløffende i den nuværende situation med hyperinflation er, at styret fortsat har bred opbakning, og at mange fattige, som vender sig mod styrets økonomiske politik, repressionen, politisk misbrug af offentlige velfærdydelser og det omtvistede valg i maj, ikke støtter oppositionen, som gennem tre årtier har vist udemokratiske træk. I 2002 foretog det - med USA's billigelse - et kup mod Hugo Chávez - og indsatte arbejdsgivernes formand som præsident. Store folkelige demonstrationer - og protester i nabolandene - betød dog, at Chávez måtte genindsættes som præsident. I de seneste år har den tidligere oppositionsleder Leopoldo López stået i spidsen for voldelige demonstrationer, og den unge oppositionsleder og selvudråbte præsident Juan Guaido betragtes som hans lærling.

I Latinamerika er en række højreorienterede regeringer kommet til magten de seneste år, i Brasilien endog en højreekstremistisk præsident (der ligesom Maduro vandt valget efter at favoritten var sat i fængsel). De har valgt at anerkende oppositionslederen i Venezuela som ny præsident. Danmark var blandt de første europæiske lande til at anerkende formanden for parlamentet som præsident i Venezuela - et uhørt træk med vidtrækkende, negative konsekvenser for den internationale orden. De europæiske lande forværrer polariseringen i landet ved ensidigt at satse på en oppositionsleder i strid med internationale regler. Resultatet er katastrofalt, fordi landene afskærer sig fra at mægle, når de har valgt side. Intet tyder på, at styret vil give sig. Samtidig har det desperat brug for kreditter for at bedre situationen i landet.

I 2005 efter folkemordet i Rwanda, hvor vestlige lande undlod at gribe ind, vedtog FN princippet "the responsibility to protect", nødvendigheden af at gribe ind i et land, når civilbefolkningen er i fare. Men det er svært at se, at Venezuelas befolkning befinder sig i så katastrofal en situation, at det er nødvendigt med regimeskift, påtvunget af udlandet. I lyset af den venezuelanske oppositions historie - og ikke mindst i lyset af USA's historie i Latinamerika, hvor man har væltet eller undermineret flere end 40 latinamerikanske regeringer i det 20. århundrede - kan det undre, at Samuelsen blindt følger Trump. Regeringen har tilsyneladende ikke lært lektien fra Irak-krigen. Det er den samme puddelhund-følgagtighed over for USA og den samme kynisme i forhold til internationale spilleregler. Væltes Maduro med udenlandsk magtanvendelse, vil budskabet for mange lande være følgende: Kun hvis man som Nordkorea anskaffer sig A-våben, vil man blive behandlet som "darling" af "den frie verdens" leder.